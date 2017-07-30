Resmi araçlara trafikte yakın takip

RESMİ plakalı araçların karıştığı trafik kazalarının artması, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaları, görev dışında kullanılması İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, 81 il valiliğine gönderilen ‘Resmi Taşıt Denetimleri’ konulu genelgede, kurumlardaki resmi taşıt sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, trafik kazalarına karışma oranlarının azaltılması, trafik güvenliğini tehlikeye sokmamaları amacıyla denetimlerin etkin yürütülmesi istendi. Genelgede, konunun trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliği yönünden de önemli olduğu vurgulandı.



AYRICALIK TANIMAYIN

Resmi taşıtların devlet malı olması nedeniyle konunun idari ve adli bir boyutunun da bulunduğu hatırlatılarak, bu taşıtların, belirlenen esaslar doğrultusunda kullanılması için trafik polisi ve jandarma trafik timlerinin, denetimler sırasında resmi taşıt ve sürücülerine ayrıcalık tanınmadan kontrol edilmesi istendi.



GÖREV EMRİ YOKSA CEZA YAZILACAK

Kontroller esnasında, her resmi taşıt için “görev emrinin olup olmadığı”, “nereye gideceği”, “belirttiği güzergâhta yer alıp almadığı”, “görevli personelin araçta bulunup bulunmadığı”, “aracın camında ve ilgili yerlerde ilgili yazıların olup olmadığını” sorgulayan ‘Resmi Taşıt Denetleme Formu’ düzenlenmeye devam edilmesi de istendi. Yapılan denetimlerde görülen aksaklıkların veya görev dışı kullanımların ‘Resmi Taşıt Denetleme Formu’nda belirtilmesi, düzenlenen formun bir nüshasının aracın kayıtlı olduğu kuruluşun o ildeki en büyük amirine (bakanlıklara ait taşıtlar için ilgili bakanlığa), bir nüshasının ise mahallin en büyük Mülki İdare Amirine, kontrolü takip eden 3 gün içinde gönderilmesi de istendi.