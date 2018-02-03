Resmen eridi! Kayıp 20 milyar dolar... Bitcoin çöktü

Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. Son 5 gündeki kayıpları yüzde 34,6'yı bulan Bitcoin, 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı.

20 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP YAŞANDI

Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı.

Uzmanlar, Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR: 2013'TEN BERİ EN KÖTÜ HAFTA

Sanal paraların en ünlüsü olan Bitcoin dün yüzde 9 düşüş yaşayarak, 2013 yılından bu yana gördüğü en kötü haftalık performansına yaklaşmıştı.

Coinmarketcap.com verilerine göre diğer büyük kripto paralar da dün gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 20 oranında değer kaybetti.

Dijital paralara karşı giderek büyüyen denetim baskısı, yatırımcıları bu hafta satışa yöneltti. Bitcoin, aralık ayında 20.000 dolara yaklaşan zirvesinden sonra yüzde elliden fazla düşüş yaşadı.

Bitcoin geçen yıl yüzde 1.000 değer kazanmıştı.

EN DEĞERLİ KRİPTO PARA BİRİMİ OLAN BİTCOİN, SON 1 AYDIR DÜŞÜŞTE:

Ocak ayı içerisinde Bitcoin'in en değerli olduğu gün ayın 6'sıydı. Devam eden süreçte dalgalanmalar şeklinde şiddetli düşüşünü sürdürdü. 2 Şubat itibariyle 9 bin dolar barajının altına gerileyen kripto para biriminin piyasa değeri ise yaklaşık 300 milyar dolardan 142 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin, sadece son 7 günde %20'den fazla değer kaybı yaşadı.

PİYASA DEĞERİ AÇISINDAN EN BÜYÜK İKİNCİ KRİPTO PARA OLAN ETHEREUM, NE KADAR DİRENSE DE DEĞER KAYBEDİYOR:

Son bir ay içinde 1500 dolara çok yaklaşan ve sonrasında stresli iniş ve çıkışlar kaydeden Rus kontrollü Ethereum, son 7 günde %23 değer kaybı yaşadı. Kripto paranın piyasa değeri ise yaklaşık 140 milyar dolardan 88 milyar dolara kadar düştü.

RİPPLE, SON BİR AY İÇİNDE ETHEREUM'U DA GERİDE BIRAKMIŞTI VE PİYASA DEĞERİ AÇISINDAN EN BÜYÜK İKİNCİ KRİPTO PARA OLMUŞTU, DÜŞÜŞ DALGASI ONU DA VURDU:

Son dönemde fiyatında %11.9 değer kaybı yaşayan Ripple çok uzun bir süreden sonra 1 doların altına düştü. Son 7 günde ise değer kaybı %35.50 seviyesinde.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, kripto para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin Bitcoin'in değerinin düşmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Geçen ay, Çin, Güney Kore ve Hindistan kripto paralar için yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamıştı. Pazar günü de Japonya'daki Bitcoin hizmet şirketi Coincheck'ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı.

Ancak son iki gündür yaşanan düşüşünün esas nedeni ise Hindistan. Hindistan Maliye Bakanı Arin Jaitly'in kripto para kullanımının ortadan kaldırılacağı yönündeki açıklaması, başta Bitcoin olmak üzere dijital paraların fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Jaitley, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Hükümet, kripto paraların meşru olduğunu düşünmüyor ve kullanımlarını engellemek için tüm tedbirleri alacak" dedi.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs da geçen hafta yaptığı uyarıda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle kripto para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğünü belirtmişti

44 MİLYAR DOLAR UÇTU

Kripto paraların genelinde bu yılın ilk ayında yaşanan büyük değer kayıplarının ardından pazardaki toplam 200 milyar dolarlık piyasa değerinin yaklaşık olarak 44 milyar doları buhar olup uçtu.

Sadece 2017 Aralık - 2018 Ocak karşılaştırmasına baktığımız zaman ise bu kayıp kripto paraların ortaya çıktığı tarihten bu yana açık ara en büyük değer kaybı.

Kripto paraların piyasa değerindeki diğer büyük kayıplar 6.4 milyar dolarla Eylül 2017 ve 4.4 milyar dolarla Ocak 2014'te yaşanmıştı.

Bitcoin'de yaşanan düşüşte bazı ülkelerin kripto paralara yönelik düzenleme yapacağı haberlerinin yanı sıra bazı bitcoin borsalarındaki hırsızlıklar ve aşırı yükselen fiyatlar nedeniyle yatırımcıların piyasaya biraz mesafeli durması etkili oldu.

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