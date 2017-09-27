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Resmen duyuruldu: Artık uçuş yapılamayacak

Hurriyet.com.tr
27.09.2017 - 17:41 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 18:30

Türkiye'nin, Erbil Başkonsolosluğu'ndan Erbil ve Süleymaniye’ye yapılan uçuşlar ile ilgili vatandaşlara uyarı yapıldı. Uyarıda, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar hatırlatılarak Cuma günü saat 18.00’den itibaren Türkiye’den söz konusu iki kentte karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Erbil Başkonsolosluğu’nun resmi Twitter hesabından, ’Erbil ve Süleymaniye uçuşlarına ilişkin’ başlığıyla yapılan duyuruda, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 29 Eylül 2017 Cuma günü yerel saatle 18.00’den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak içi uçuşlar hariç) askıya alınacağını bildirildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Bu durumda, Türk Hava Yolları, AtlasGlobal ve Pegasus tarafından ülkemizden Erbil ve Süleymaniye’ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin anılan tarihten itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır.

Anılan tarih ve saate kadar sözkonusu hatlarda gerçekleştirecek uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın seyehat planlamalarında keyfiyeti göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."

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BAĞDAT'A TESLİM EDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elinde bulundurduğu sınır ve havalimanlarının kontrollerini 3 gün içinde Bağdat'a teslim etmesini istemişti. 

Erbil yönetiminin söz konusu talebi reddetmesi üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edilmişti.

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Etiketler: Erbil Başkonsolosluğu , Erbil , THY
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