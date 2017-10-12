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    Resimleri vahşeti anlattı

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 23:37 | Son Güncelleme:

    Myanmar silahlı güçlerinin ülkedeki Müslümanlara yönelik şiddeti devam ediyor. UNICEF’in Bangladeş’e sığınmayı başaran Arakanlı çocuklarla gerçekleştirdiği resim çalışmasında ortaya çıkan eserler, ülkede yaşanan vahşeti özetler nitelikte...

    Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan’da 25 Ağustos’tan bu yana sürdürdüğü saldırılardan kaçan ve Bangladeş’e ulaşmayı başaran Arakanlı Müslüman sayısı 519 bine ulaşırken, en az 3 bin sivilin katliamlara kurban gittiği tahmin ediliyor. Onbinlerce kişinin kaçış mücadelesi ise sürüyor. Canlarını kurtarmak için Bangladeş’e doğru göç eden Arakanlı Müslümanlar, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden zorlu ve tehlikeli yolculuk yaparak bu ülkeye geçmeye çalışıyor. Diğer yandan Naf Nehri üzerinden Bangladeş’e kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların bindiği tekneler olumsuz hava koşulları ya da teknelere kapasitenin üzerinde insan alınması nedeniyle sık sık alabora oluyor.

    KAN, SİLAH, YANAN EVLER

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Bangladeş hükümeti, Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların yüzde 60’ının çocuk olduğunu belirtti. UNICEF, Bangladeş’e ulaşmayı başaran Arakanlı çocuklarla birçok çalışma yürütüyor. UNICEF yetkililerinin savaş mağduru çocuklarla gerçekleştirdiği bir resim çalışmasında ise tüm savaşı özetleyen eserler ortaya çıktı. Bangladeş’te BM’ye bağlı ‘Çocuk Öğrenim Merkezi’nde resim yapan Arakanlı çocuklar, eli silahlı askerlerin çocukları öldürdüğü anları resmetti. Kan, silah, asker ve yanan evlerin sıkça yer aldığı resimlerde Naf Nehri’nin öteki yanında kalan Bangladeş sınırı güvenli bölge olarak yer alıyor.

    BEBEĞİNİ YAKTILAR

    New York Times gazetesi ise Myanmar’dan Bangladeş’teki mülteci kampına kaçmayı başaran 20 yaşındaki Rajuma ile görüştü. 18 aylık bebeği Muhammed Sadık’ı Myanmarlı askerlerin canlı canlı ateşe attığını belirten Rajuma, askerlerin toplu tecavüzüne uğradığını da aktardı.

    Resimleri vahşeti anlattı

    AKPM’DEN ARAKAN ÇAĞRISI

    AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu, üye ülkere, Arakanlı Müslümanların trajedisine sessiz kalmama çağrısı yaparak, ‘derin endişe verici’ insani durum hakkında bir bildiri yayımladı. Myanmar’da güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonlar düzenlediği ve binlerce sivilin bu operasyonlarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Myanmar yönetiminin BM yardım ajansını engellediği ve binlerce sivilin evlerini terk ederek Bangladeş’e sığındığı kaydedildi. Uluslararası topluma da harekete geçme çağrısı yapıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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