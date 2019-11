Resim İstanbul Nefes

İstanbul’un en yüksek ve oksijen oranının en fazla olduğu tepesi Aydos’ta yer alan Aydos Ormanı, projenin sınır komşusu…



81.433 m² arazi üzerinde 28 blokta toplam 1.394 daire.. Kiraz ağaçlarıyla donatılmış bir hayalin gerçeğe dönmesi… Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla birlikte her mevsim keyifli vakit geçirebilmeniz için hem açık – hem kapalı alanda pek çok farklı aktivite için hazırlanmış mekanlar…



1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire alternatifleriyle farklı m²’lerde geniş daire seçenekleri… Her santimetrekaresi kullanışlı olacak şekilde tasarlanmış daireler...



Konum: Anadolu yakasında 7 ilçeye komşu konumundaki tek ilçe Sancaktepe. Resim İstanbul, Sancaktepe’nin de merkezinde yer alıyor. E-5 ve E-6 ana arter yollarının arasında, Samandıra-Kartal bağlantı yolu üzerinde eşsiz bir konum özelliğine sahip. Bu sayede Finans Merkezi Ataşehir’e 10 dk, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dk, Kartal sahiline 10 dk’da ulaşmak mümkün. Metro ile Üsküdar 24 dk, Yenikapı 36 dk, Taksim 44 dk. 3. Köprü bağlantı yollarına olan yakınlığı sayesindeyse her yere daha hızlı ulaşabilme imkanı sağlıyor.



