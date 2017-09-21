Resim atölyesindeki istismara iyi hal indirimi

Avcılar’da 2016 yılında özel resim atölyesinde eğitim gören ilkokul öğrencisi iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 53 yaşındaki Tamer Seyfi Ö. şikayet üzerine 28 Ekim 2016 günü tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede ilköğretim öğrencisi G.Y. ile C.S.B.’nin mahallelerinde bulunan resim atölyesine resim kursu almaya gittikleri, Tamer Seyfi Ö’nün küçük mağdurları bu süre zarfında bir çok kez eliyle özel bölgelerine dokunmak ve okşamak suretiyle cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, ayrıca Tamer Seyfi Ö’nün çocuklara telefonunda bulunan pornografik içerikli videolar izlettiği, son olarak C.S.B’yi boynundan ve dudağından öpmek istediği de belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında zincirleme şekilde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 78 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ, 25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bakırköy 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında son sözü sorulan tutuklu sanık Tamer Seyfi Ö. şunları söyledi:

“Mağdurlarla 4,5 ay resim çalışması yaptık. Namusum üzerine ant içerim ki mağdurlara karşı hiçbir temasım olmadı. İthamlar tamamen üzerime sürülmüş kara bir lekedir. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum. 1 yıldır cezaevinde tutukluyum. Maddi manevi mağdur oldum. Yaşım ve sağlık durumum göz önünde bulundurularak tahliyemi talep ediyorum”

Mahkeme heyeti, sanığın mağdure G.Y’ye karşı cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eğitici-öğretici olması nedeniyle cezayı yarı oranında artırarak 12 yıla yükselten mahkeme, sanığın suçu birden fazla işlediği gerekçesiyle cezayı 15 yıla çıkardı. Heyet, sanığın duruşmalarda gösterdiği tutum ve davranışlar nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

Sanığın, mağdure C.S.B.’ye yönelik eyleminden de aynı gerekçelerle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaptıran mahkeme, toplam 25 yıl hapis cezasına hükmettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.