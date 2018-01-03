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Resident Evıl 7 indirime girdi

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:

Hikaye olarak bir düşüşe geçen ve aynı düşüşü satışlarda da yaşayan Resident Evil serisi, Resident Evil 7 ile geri dönmeyi planlıyordu. Ama yılbaşı indirimlerine rağmen Resident Evil 7'nin satışları istenildiği gibi gitmedi. Bu yüzden kalıcı olarak büyük bir indirime gidildi.

CAPCOM tarafından geliştirilen oyun 4 milyon kopya satış hedefini yedi ay gecikmeli başardı. Capcom genel toplamda 10 milyon kopyayı aşmayı hedefliyordu. Bu hedefin gerçekleşmeyeceğini fark eden şirket oyunun satış fiyatını yüzde 40 oranında düşürdü. Resident Evil 7'nin normal sürümü konsollarda 89 TL'ye düştü. Oyun şuan yılbaşı indirimleri ile birlikte PSN'de yüzde 16 indirimle birlikte 74 TL'den satışa sunuluyor.

Resident Evıl 7 indirime girdi

Steam de ise oyunun fiyatı aralık ayının sonunda yüzde 50 oranında düşmüştü. Bu indirime ek olarak oyun Steam Kış indirimleri ile birlikte 71,20 TL'ye kadar düşmüş durumda. Xbox Microsoft Store'da ise normalde 89 TL'ye satılan Resident Evil 7  şu an indirimle 80 TL'ye düştü. Resident Evil 7 aynı zamanda PlayStation 4 için tam VR desteği sunuyor.

Etiketler: Resident Evil 7 indirim
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