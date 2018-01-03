Resident Evıl 7 indirime girdi

CAPCOM tarafından geliştirilen oyun 4 milyon kopya satış hedefini yedi ay gecikmeli başardı. Capcom genel toplamda 10 milyon kopyayı aşmayı hedefliyordu. Bu hedefin gerçekleşmeyeceğini fark eden şirket oyunun satış fiyatını yüzde 40 oranında düşürdü. Resident Evil 7'nin normal sürümü konsollarda 89 TL'ye düştü. Oyun şuan yılbaşı indirimleri ile birlikte PSN'de yüzde 16 indirimle birlikte 74 TL'den satışa sunuluyor.

Steam de ise oyunun fiyatı aralık ayının sonunda yüzde 50 oranında düşmüştü. Bu indirime ek olarak oyun Steam Kış indirimleri ile birlikte 71,20 TL'ye kadar düşmüş durumda. Xbox Microsoft Store'da ise normalde 89 TL'ye satılan Resident Evil 7 şu an indirimle 80 TL'ye düştü. Resident Evil 7 aynı zamanda PlayStation 4 için tam VR desteği sunuyor.