Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition geliyor!

Bu sürümde, ana oyun olan Resident Evil 7: Biohazard standart sürümü haricinde Banned Footage Vol. 1 eklenti paketi (Nightmare, Bedroom & Ethan Must Die) ve Banned Footage Vol. 2 (21, Daughters & Jack's 55th Birthday) paketi yer alacak.

Ayrıca yeni gelecek olan End of Zoe ve Not a Hero adlı indirilebilir içerikleri de bu pakete dahil olarak bulunacak. Bunun yanı sıra ise tüm güncellemeler ve oyunun eksik kalan hataları da son bir kez tamamlanmış bir şekilde sunularak, Resident Evil 7: Biohazard defteri böylelikle tamamlanmış bir şekilde kapanmış olacak.





Resident Evil 7: Biohazard - Gold Edition ise 12 Aralık 2017 tarihinde Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve PC için hem raflardaki, hem de dijital ortamdaki yerini alacak.

shiftdelete'in haberine göre son iki indirilebilir içerik olan End of Zoe ve Not a Hero ise yine aynı gün piyasadaki yerini alacak.