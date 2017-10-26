Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Resepsiyonist 'Hero' tişörtünden gözaltına alındı

    Resepsiyonist 'Hero' tişörtünden gözaltına alındı

    DHA
    26.10.2017 - 19:40 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum İlçesi’ndeki bir otel personeli, 'Hero’ yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi davası sırasında sanıklardan birinin İngilizce’de 'kahraman’ anlamına gelen 'Hero’ yazılı tişört giymesiyle başlayan süreçte, aynı tişörtten giyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı

    Son olarak Gümbet Mahallesindeki bir otelde çalışan kişinin 'Hero’ yazan tişört giydiği bilgisine ulaşan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri harekete geçti. Otel resepsiyonunda bulunan şüpheli, üstündeki tişörtle birlikte gözaltına alındı.

     Gözaltına alınan kişinin otelde resepsiyonist olarak çalışan, spor eğitmenliği de yapan Ö.C.K (30) olduğu öğrenildi.

    Etiketler: gözaltı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri