Resepsiyonist 'Hero' tişörtünden gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi davası sırasında sanıklardan birinin İngilizce’de 'kahraman’ anlamına gelen 'Hero’ yazılı tişört giymesiyle başlayan süreçte, aynı tişörtten giyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı

Son olarak Gümbet Mahallesindeki bir otelde çalışan kişinin 'Hero’ yazan tişört giydiği bilgisine ulaşan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri harekete geçti. Otel resepsiyonunda bulunan şüpheli, üstündeki tişörtle birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişinin otelde resepsiyonist olarak çalışan, spor eğitmenliği de yapan Ö.C.K (30) olduğu öğrenildi.