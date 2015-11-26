Rent Go kiralıyorum, gidiyorum

1989 yılından günümüze Ford Otomotiv, 1999 yılından günümüze Fiat Yetkili Satıcısı olarak faaliyet gösteren ve Ford'un 3S Plaza yapılanmasına Türkiye'de uyum sağlayan ilk şirketlerin başında geliyor. FORD TRUCKS, JEEP, ALFA ROMEO Yetkili Satış ve Servisi olan Tunalar, günlük araç kiralama ve filo kiralama hizmetlerini yenilikçi bir anlayışla hayata geçirdiği RENT GO markası ile sürdürüyor. Tunalar ailesinin 1918 yılından beri süregelen ticari geçmişi ve 30 yıla yakın kurumsal otomotiv tecrübesinin bir yansıması olan RENT GO; uygun fiyat, doğru hizmet ve "önce müşteri memnuniyeti" anlayışıyla hareket ediyor. Yeni araçlardan oluşan filosuyla ve ayrıcalıklı hizmet anlayışıyla fark yaratıyor.

Günlük araç kiralama sektörüne yenilikçi bir hizmet anlayışıyla soluk getiren ve Türkiye genelinde hızla yaygınlık kazanan RENT GO, öncelikle Türkiye ve sonrasında dünya markası olmak hedefiyle çıktığı yola hizmet kalitesini yükselterek devam ediyor. Sektörün global aktörlerine cevap veren hizmet çeşitliliği ve sağladığı müşteri memnuniyeti ve pazarlama aktiviteleriyle fark yaratan RENT GO, rakipleri tarafından da takip edilen markadır. İki yıl gibi kısa bir zaman diliminde başta havalimanları olmak üzere Türkiye'nin önde gelen merkezlerinde açtığı şubeleriyle hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.





Hizmet Kalitesini Yükseltiyor

Rent GO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna, RENT GO'nun üstün hizmet kalitesinin yanı sıra bünyesinde bulunan son model ve yaş ortalaması bir yıl seviyesinde olan araçlarla sektöre yeni bir boyut kazandırdığını belirtiyor. Erol Tuna, avantajlı fiyat garantisi, her zaman en son model araçları , müşterilerin tercih ettiği sağlam ve pazarda yüksek oranda kendine yer edinmiş markalarla çalışmayı tercih etmektedir. Bu doğrultuda; geniş araç seçeneği, en uygun filo araç kiralama, yetkili servis bakımlı araçlar, ayrıcalıklı hizmet anlayışı ve havalimanlarında araç kiralama hizmetleriyle RENT GO'nun sektör liderleri ile aynı ligde boy gösterdiğini ve zirveyi hedeflediğini vurguluyor. Tuna, Türk Hava Yolları ile yaptıkları anlaşmayla Miles&Smiles programına dahil olan RENT GO'nun müşterilerine yüksek oranda mil kazandırma avantajını da sağladığını kaydediyor.

Türkiye'nin Önde Gelen Havalimanlarında

Türkiye'nin önde gelen havalimanlarında hızlı hizmet ve uygun fiyat avantajıyla konfor ve güveni sunan RENT GO, Adana DHMİ, Ankara Esenboğa, Antalya Gazipaşa, Gaziantep DHMİ, İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Muğla Milas, Trabzon DHMİ havalimanlarında 7/24 hizmet sunuyor.

Günlük araç kiralamada sınır tanımayan bir hizmet anlayışı ile şube ağını hızla yaygınlaştırdıklarını ifade eden Tuna, RENT GO'nun hızlı büyüme süreci için şunları söylüyor: "Günlük araç kiralama sektörüne birçok yeniliği ve ilki getirmek misyonuyla sektöre yenilik ve farklı bir perspektif katmaya çalışıyoruz. Daima yeni model, servis bakımlı güvenli araç, yüksek hizmet kalitesi ve ekonomik fiyat garantisi sunma vizyonu ile hareket ediyoruz. Amacımız ülkemizde günlük araç kiralama sektörünün en güçlü yerli markası olmak ve kıyaslanamaz müşteri sadakati sağlamaya dayanıyor."





