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    Renkli televizyona nostaljik kutlama

    Levent GÜNDÜZ / BERLİN, DHA
    15 Ağustos 2017 - 10:04Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:04

    Almanya renkli televizyon yayınının 50’nci yıldönümünü, üç nostaljik televizyon programıyla kutluyor.

    Renkli televizyona nostaljik kutlamaALMANYA’da ilk renkli yayın 25 Ağustos 1968 tarihinde dönemin başbakanı Willy Brandt tarafından başlatılmıştı. Alman devlet televizyonun ikinci kanalı ZDF ilk kutlama programını 17 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.15de ekrana getiriyor. Yaklaşık 1.5 saat sürecek program akışında, 50 yıl önceki sevilen programlar tekrar ekrana gelecek. Program yapımcılarıyla sanatçılar ilk renkli televizyon deneyimlerini ve yarım asır önce yaşananları seyircisiyle paylaşacak. Programın diğer bölümleri 2 ve 4 Eylül akşamı yine ZDF ekranına getiriyor.

    JOHANNES B. KERNER SUNUYOR
    Renkli televizyonun 50’nci yıldönümü kutlama programını, ülkenin sevilen sunucusu Johannes B. Kerner (53) sunuyor. Kerner, “Alman halkı olarak hepimiz televizyon izlemeyi çok seviyoruz. Renkli televizyonda beni en çok etkileyen, 1974 Futbol Dünya Şampiyonası oldu. Finalde, Almanya-Hollanda karşılaşmasındaki rengarenk görüntüler halen hatırımda. Benim o zaman siyah-beyaz televizyonum vardı. Şampiyonadan sonra renkli televizyon satışları giderek artmaya başladı. Farklı renkler, insanların düşüncelerini ve ruh halini etkiliyor” dedi.

     

    Etiketler: renkli televizyon , ALMANYA , Johannes B. Kerner
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