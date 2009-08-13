Renkli medya

Fatih Kaya yazÄ±yor
O, olumlu haber de ajanslara "Denizli'den Serdar'a tekme tokat" olarak dÃ¼ÅŸÃ¼yor...
BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÃ¼reÄŸi aÄŸzÄ±nda; haberi okuyunca derin bir nefes alÄ±yor...
Ã–rnek bu... Daha Ã§oÄŸaltÄ±lÄ±r...
YÃ¶netim, takÄ±m, transfer bÃ¼tÃ¼n geliÅŸmeler olumsuz...Â
Bu takÄ±mda olumlu hiÃ§bir ÅŸey yok!
Yusuf hep sakat...
Delgado sorun...
Bobo gitmek istiyor...
Transfer yapÄ±lmÄ±yor...
Futbolcular zam istiyor...
Primler yatmÄ±yor...
YÃ¶neticiler istifa ediyor...
DiÄŸer tarafta BaÅŸkan kavga ediyor...
Bir tÃ¼rlÃ¼ sular durulmuyor...
SÃ¼rekli kriz ortamÄ± var...
Ä°ddia ediyorum...
BugÃ¼n, YÄ±ldÄ±ray'Ä± FenerbahÃ§e veya Galatasaray transfer etmeye Ã§alÄ±ÅŸsa "YÄ±lÄ±n transferi" olur.
BeÅŸiktaÅŸ ile adÄ± geÃ§tiÄŸi andan itibaren, "YÄ±ldÄ±ray BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n aradÄ±ÄŸÄ± oyuncu deÄŸil" sÃ¶zleri ortaya atÄ±ldÄ±...
Neden?
Ã‡Ã¼nkÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'a geliyor...
MedyayÄ± takdir etmemek haksÄ±zlÄ±k olur...
Niyetini Ã§ok net belli ediyor...
Masum bir adlandÄ±rÄ±ÅŸla â€˜oyunaâ€™ gelmemek lazÄ±m...
Dikkat!
Transfer neden gecikti?
Kara kartal geÃ§en sezonun Ã§ifte kupalÄ± ÅŸampiyonu...
Ve ilk 11'den giden sadece Cisse ve GÃ¶khan Zan...
GÃ¶nderilen diÄŸer oyuncularda takÄ±mÄ±n dengesini bozacak kalitede deÄŸil...
Cisse ve GÃ¶khan'da deÄŸil aslÄ±na bakarsak...
Ancak geÃ§en sezonki katkÄ±larÄ± kÃ¼Ã§Ã¼msenemez...
Devam edelim...
KazanÄ±lan tecrÃ¼be ve deneyimin Ã¼zerine kadro daha da zenginleÅŸti...
Nihat, Ferrari, Fink ve Ä°smail gibi ilk 11'de direkt oynayabilecek oyuncular alÄ±ndÄ±...
Ãœzerine Onur ve RÄ±dvan gibi geleceÄŸi parlak 2 genÃ§...
Alt yapÄ±dan Necip ve yeni transfer Erhan kadroda kendisine her an yer bulabilir...
Transfer dÃ¶neminin kapanmasÄ±na ve devler ligine zaman var...
Ve transfer yapÄ±lacak...
Acele edilecek bir durum yok...
AlÄ±nacak oyuncu BeÅŸiktaÅŸ'a Åžampiyonlar Ligi'nde lazÄ±m...
Mevcut kadro TÃ¼rkiye Ligi'ni rahatlÄ±kla kaldÄ±racaÄŸÄ±na gÃ¶re...
O zaman problem nedir?
Mustafa Denizli'de iÅŸte bu sebeplerden dolayÄ±, acele edilmesini istemiyor...
TaraftarÄ±n bunlarÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak daha saÄŸduyulu olmasÄ± gerekiyor...
BaÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶n elemesi var...
Acelesi var...
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ise zamanÄ± var...