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Renkli medya

fakaya@hurriyet.com.tr
SON GÃœNCELLEME

Fatih Kaya yazÄ±yor

Medyada Ã§Ä±kan 10 BeÅŸiktaÅŸ haberinden 9'u olumsuz...Â Â

O, olumlu haber de ajanslara "Denizli'den Serdar'a tekme tokat" olarak dÃ¼ÅŸÃ¼yor...

BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÃ¼reÄŸi aÄŸzÄ±nda; haberi okuyunca derin bir nefes alÄ±yor...

Ã–rnek bu... Daha Ã§oÄŸaltÄ±lÄ±r...

YÃ¶netim, takÄ±m, transfer bÃ¼tÃ¼n geliÅŸmeler olumsuz...Â

Bu takÄ±mda olumlu hiÃ§bir ÅŸey yok!

Yusuf hep sakat...

Delgado sorun...

Bobo gitmek istiyor...

Transfer yapÄ±lmÄ±yor...

Futbolcular zam istiyor...

Primler yatmÄ±yor...

YÃ¶neticiler istifa ediyor...

DiÄŸer tarafta BaÅŸkan kavga ediyor...

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Bir tÃ¼rlÃ¼ sular durulmuyor...

SÃ¼rekli kriz ortamÄ± var...

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Ä°ddia ediyorum...

BugÃ¼n, YÄ±ldÄ±ray'Ä± FenerbahÃ§e veya Galatasaray transfer etmeye Ã§alÄ±ÅŸsa "YÄ±lÄ±n transferi" olur.

BeÅŸiktaÅŸ ile adÄ± geÃ§tiÄŸi andan itibaren, "YÄ±ldÄ±ray BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n aradÄ±ÄŸÄ± oyuncu deÄŸil" sÃ¶zleri ortaya atÄ±ldÄ±...

Neden?

Ã‡Ã¼nkÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'a geliyor...

MedyayÄ± takdir etmemek haksÄ±zlÄ±k olur...

Niyetini Ã§ok net belli ediyor...

Masum bir adlandÄ±rÄ±ÅŸla â€˜oyunaâ€™ gelmemek lazÄ±m...

Dikkat!

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Transfer neden gecikti?

Kara kartal geÃ§en sezonun Ã§ifte kupalÄ± ÅŸampiyonu...

Ve ilk 11'den giden sadece Cisse ve GÃ¶khan Zan...

GÃ¶nderilen diÄŸer oyuncularda takÄ±mÄ±n dengesini bozacak kalitede deÄŸil...

Cisse ve GÃ¶khan'da deÄŸil aslÄ±na bakarsak...

Ancak geÃ§en sezonki katkÄ±larÄ± kÃ¼Ã§Ã¼msenemez...

Devam edelim...

KazanÄ±lan tecrÃ¼be ve deneyimin Ã¼zerine kadro daha da zenginleÅŸti...

Nihat, Ferrari, Fink ve Ä°smail gibi ilk 11'de direkt oynayabilecek oyuncular alÄ±ndÄ±...

Ãœzerine Onur ve RÄ±dvan gibi geleceÄŸi parlak 2 genÃ§...

Alt yapÄ±dan Necip ve yeni transfer Erhan kadroda kendisine her an yer bulabilir...

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Transfer dÃ¶neminin kapanmasÄ±na ve devler ligine zaman var...

Ve transfer yapÄ±lacak...

Acele edilecek bir durum yok...

AlÄ±nacak oyuncu BeÅŸiktaÅŸ'a Åžampiyonlar Ligi'nde lazÄ±m...

Mevcut kadro TÃ¼rkiye Ligi'ni rahatlÄ±kla kaldÄ±racaÄŸÄ±na gÃ¶re...

O zaman problem nedir?

Mustafa Denizli'de iÅŸte bu sebeplerden dolayÄ±, acele edilmesini istemiyor...

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TaraftarÄ±n bunlarÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak daha saÄŸduyulu olmasÄ± gerekiyor...

BaÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶n elemesi var...

Acelesi var...

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ise zamanÄ± var...

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