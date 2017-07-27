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    Meizu'dan iki ekranlı telefon!

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 13:09Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 13:32

    Meizu'nun uzun zamandır beklenen telefonu Meizu Pro 7 tanıtıldı. Cihazın arka kapağında renkli bir ekran var.

    Akıllı telefon dünyasında rakiplerden öne geçmek için eskiden daha hızlı bir işlemci ya da daha büyük bir ekran koymak yeterliydi. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte bu özellikleri telefonlara koymak yetmiyor. Teknoloji devleri öne çıkmak için bir çok yeni yöntem deniyor. 

    Meizu'nun cihazın arka tarafına "renkli" ekran koymak fikri çıkan sızıntılar ile birlikte bilinen bir şeydi. Arka ekran, firmanın açıklamasına göre selfie çekmek, bildirimleri kontrol etmek, şarkıyı değiştirmek gibi işleri öndeki fazla güç harcayan ekranı açmadan halletmenizi sağlayacak. Meizudan iki ekranlı telefon

    Meizu Pro 7 ve Meizu Pro 7 Plus  çift arka kameraya sahip ve ikisi de 12MP çözünürlüğünde olacak. Ön tarafta ise 16MP'lik bir selfie kamerası yer alacak. Orta seviye olan Meizu Pro 7,  5,2 inçlik Full HD bir ekran, MediaTek P25 işlemci, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile gelecek. Üst seviye olan Meizu Pro 7 Plus ise, 5,7 inçlik Quad HD çözünürlüklü Super AMOLED bir panele sahip olacak. 6GB RAM ve 64 ya da 128GB dahili depolama seçenekleriyle gelecek.

    Cihaz, 17 farlı ülkede 5 Ağustos'da satışa çıkacak. Bu ülkelerin arasında Türkiye yer almıyor.Meizu Pro 7 430 dolardan satışa sunulurken daha üst model olan Pro 7 Plus 530 dolardan kullanıcılarının karşısına çıkacak.

    Etiketler: meizu pro 7 , meizu pro 7 plus , arka ekran
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