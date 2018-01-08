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    Ren’in su seviyesi, 9 metreye yaklaştı

    İHA
    08.01.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Düsseldorf ve Köln kentlerinden de geçen şehirlerinde Ren Nehri’ndeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Nehir kenarlarındaki alanlar sular altında kaldı.

    GEÇEN hafta etkili olan kasırganın ardından, Almanya’daki nehirlerde su taşkınları yaşanmaya başladı. Feribot ve gemi seferleri su seviyesinin yükselmesi nedeniyle durdurulurken, Düsseldorf ve Köln’de nehir kenarlarındaki yerleşim birimlerinde önlemler alınıyor. Su seviyesinin 9 metreye yaklaştığı şehirlerde sel alarmı verildi.

    Ren’in su seviyesi, 9 metreye yaklaştı

    Ren’un su seviyesi Düsseldorf’ta 8.30, Köln’de 8.5 metreyi buldu. İki şehirde de itfaiye ekiplerinin vatandaşların mağdur olmamaları için sabaha kadar çalıştığı gözlenirken, nehir kenarlarında kumdan barikatlar yerleştirildi. İtfaiye ekipleri, 40 bin adet kum torbası hazırladıklarını ve şehrin yükselen sudan etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti. Buna ek olarak 12 adet su pompasının da takviye edildiği bildirildi.

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    SÜRÜCÜYÜ VE KÖPEĞİNİ İTFAİYE KURTARDI
    Köln’de suya saplanan bir otomobilin kadın sürücüsü ve köpeği itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımı ile kurtarılırken nehir kenarındaki bir banka şubesi de çalışamaz hale geldi. Duisburg ve Koblenz arasındaki gemi taşımacılığı durduruldu. Gemiler, yükselen su nedeniyle köprülerin altından geçemez hale geldi. Özellikle, Köln’deki nehir yatağının dar olması sel tehlikesini artıran nedenler arasında yer alıyor.
    Alman Meteoroloji Dairesi, Ren’deki durumun hafiflemesinin beklendiğini ve yağış oranın azalacağını bildirdi.

    Ren’in su seviyesi, 9 metreye yaklaştı

    Ren’in su seviyesi, 9 metreye yaklaştı

    Ren’in su seviyesi, 9 metreye yaklaştı

    Ren’in su seviyesi, 9 metreye yaklaştı

    Ren’in su seviyesi, 9 metreye yaklaştı

    Ren’in su seviyesi, 9 metreye yaklaştı

    Etiketler: Ren Nehri
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