RENAULT’DAN KAFASI KARIŞANLAR İÇİN NET ÖTV KAMPANYASI

ÖTV indirimleri, KDV oranları derken kafası karışanlar için hesap kitap yaparak zaman harcama diyen Renault, tüm binek modellerinde ÖTV indirimine ek 45.000 TL’ye varan indirimler yaptı.

Binek otomobilde 18 yıldır pazar liderliğini koruyan Renault, BÜYÜK HABER olarak adlandırdığı indirimlerle, tamamen yerli operatörler ve mühendisler tarafından üretilen Megane Sedan’da ÖTV indirimine ek 40.000 TL’ye varan, Clio’da ise yine ÖTV indirimine ek 25.000 TL’ye varan indirime giderek Renault’da fiyatlar çok net diyor.

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