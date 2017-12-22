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Renault yeni CEO arıyor

Emre ÖZPEYNİRCİ
22.12.2017 - 12:58 | Son Güncelleme:

Renault, CEO'su Carlos Ghosn yerine yeni CEO arıyor. Fransız gazetesi Les Echos'un haberine göre, Renault yönetimi, şirketi otomotiv sektörünün en kritik teknolojileri olan sürücüsüz ve elektrikli otomobillere hazırlayacak yeni bir üst düzey yönetici ile çalışmak istiyor.

FRANSIZ otomotiv devi Renault, efsanevi CEO'su Carlos Ghosn yerine yeni CEO arıyor. Şirketin 16 Şubat’ta 2017 verilerini açıkladığı toplantıda Carlos Renault yeni CEO arıyor
Ghosn’un yerine gelecek isim de kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak Ghosn Renault CEO’luğu görevini bıraksa da gruptan bağlarını kopartmayacak ve Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakını yönetmeye devam edecek.

ADAYLARLA GÖRÜŞME
Fransız gazetesi Les Echos'un haberine göre, Renault yönetimi, şirketi otomotiv sektörünün en kritik teknolojileri olan sürücüsüz ve elektrikli otomobillere hazırlayacak yeni bir üst düzey yönetici ile çalışmak istiyor. Gazetenin iddiasına göre şirket üst düzey yönetici istihdamı konusundaki danışmanlarla çalışmaya başlarken, bu danışmanlar bazı adaylarla şimdiden görüşmeler gerçekleştirdi.
Renault'un yeni CEO'yu şirketin içinden tercih edeceği belirtilirken bu isimler arasında satışlardan sorumlu üst düzey yönetici Thierry Koskas, performans müfettişi Stefan Mueller ve rekabetçilikten sorumlu üst düzey yönetici Thierry Bollore'nin öne çıktığı ifade edildi.

Bunun yanında şirketin dışından da Renault CEO'luğu için adı geçen yöneticiler bulunuyor. Bunların başında eski Renault yöneticisi olan ve rakip PSA Grubu'nun CEO'su olan Carlos Tavares, Airbus'tan Fabrice Bregier, Toyota'nın kıdemli yöneticisi Didier Leroy ve salesforce.com'un eski müdürü Patrick Pelatta geliyor.
Avrupalı otomotiv üreticilerinde pek alışıldık olmayan şekilde Renault'da Carlos Ghosn CEO'luk görevinin yanında yönetim kurulu başkanlığı unvanını da taşıyordu. 63 yaşındaki yöneticinin şirketin yönetim kurulu başkanı olarak devam etmesi bekleniyor.

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