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RENAULT FLUENCE BOLD

20.09.2011 - 17:03 | Son GÃ¼ncelleme:

Aileniz iÃ§in konforlu ve gÃ¼venli bir yolculuk saÄŸlarken, kendi zevklerinizden ve tarzÄ±nÄ±zdan vazgeÃ§mek istemiyorsanÄ±z, Renault'nun yeni Fluence Bold versiyonu tam size gÃ¶re.

Dinamik Ã§izgileriyle sportif bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip olan Renault Fluence Bold, Fluence konforunu ve tasarÄ±mÄ±nÄ± bir Ã¼st noktaya taÅŸÄ±yor.

Renault Fluence Bold, entegre navigasyon sistemi, deri koltuklar, Ã§ift bÃ¶lgeli elektronik klima, bluetooth, 3D ArkamysÂ® ses sistemi gibi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ve otomobilin iÃ§indeki herkesin yolculuÄŸunu daha keyifli kÄ±lan zengin bir donanÄ±ma sahip.Â

Bu zengin donanÄ±mÄ±n yanÄ±nda, Fluence Bold, 8 hava yastÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocuk koltuÄŸu sabitleyici (Isofix) anti-blokaj fren sistemi (ABS) ve acil fren destek sistemi (AFU), elektronik patinaj Ã¶nleme sistemi(ASR), elektronik stabilizasyon programÄ±, xenon farlar ve viraj dÃ¶nÃ¼ÅŸ kontrolÃ¼ (CSV) gibiÂ  Fluence'Ä±n tÃ¼m ileri gÃ¼venlik Ã¶zelliklerine sahip.

Renault Fluence'tan farklÄ± olarak, Bold Edition Kit'te 17" alÃ¼minyum alaÅŸÄ±mlÄ± jantlar, arka spoyler, gÃ¶vde rengi difÃ¼zÃ¶rlÃ¼ arka tampon, parlak siyah difÃ¼zÃ¶rlÃ¼ Ã¶n tampon, gÃ¶vde rengi yan Ã§Ä±talar, yan etekler, dijital gÃ¶sterge, alÃ¼minyum pedallar ve marÅŸpiye bulunuyor.

Renault Fluence Bold 49.500 TL'den baÅŸlayan fiyatlarla, Renault Yetkili SatÄ±cÄ±larÄ±nda sizleri bekliyor.Â Â Â Â

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