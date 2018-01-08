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    Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi aştı 

    KÖLN (AA)
    08.01.2018 - 19:24 | Son Güncelleme:

    Almanya'da aşırı yağışlardan dolayı Ren Nehri'nin yükselmesi, nehir çevresindeki yerleşim birimlerindeki insanları su baskınlarına karşı endişelendiriyor. 

    Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletininin en büyük şehri olan Köln'de, su seviyesinin öğle saatlerinde kritik sınırı aşarak 8,80 metreye ulaştığı bildirildi. 

    Suların yükselmesiyle nehir kenarındaki kaldırımların su altında kaldığı eyalette, özellikle yüksek olan bazı yolcu ve yük gemilerinin suyun yükselmesi sonucu köprü altlarından geçemediği kaydedildi. 

    Yetkililer bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su dolduğunu bildirirken, nehir kenarında su dolan kaldırımların da yayaların geçişini engellemek için bariyer ve emniyet şeritleri ile kapatıldığı gözlendi. 

    Almanya meteoroloji yetkilileri, nehrin saatte 2 santimetre yükseldiğini, akşam saatlerinde ise yükselişin durmasını beklediklerini açıkladı. 

    Köln kenti, Ren Nehri'nin yükselmesi sonucu 1993 ve 1995 yıllarında 2 büyük su baskınına maruz kalmış, baskınlar sonucu aralarında Türklerin işlettiği nehir çevresindeki iş yerlerinde büyük maddi hasar oluşmuştu. 

    Ren Nehrinin yüksekliği kritik düzeyi aştı

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