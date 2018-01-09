Ren Nehri kıyısında, ‘Ya taşarsa' nöbeti

REN Nehri’nin su seviyesinin 8 metre 78 santimetreye ulaşması Köln, Düsseldorf ve Bonn başta olmak üzere nehre kıyısı bulunan kentlerde yaşayanları endişelendiriyor.

Köln’de Ren Nehri kıyısındaki Löwenbrau adlı otel ve restoranın sahibi iş adamı Fazıl Bay, 1993 ve 1995’te iş yerlerini iki kez su bastığını, yine bir baskın olması endişesiyle tüm esnafın nehir kıyısında sel nöbeti tuttuğunu söyledi.





‘SU SEVİYESİ KRİTİK BİR NOKTADA’

İş yerinin nehir kıyısında olduğunu belirten Bay, şöyle dedi:

“Nehir, 9.98 metre sınırını aşınca iş yerlerimizi su basıyor. 1993’te su basmıştı ve suyun yüksekliği 10 metre 61 santimetreye çıkmıştı. Bir de 13 ay sonra, yani 1995 yılının ilk ayında bastı, 10 metre 69 santimetreye yükselmişti. Ondan sonra da birkaç kez tehlike geçirdik ama su basmadı. Şu anda su seviyesi kritik bir noktada, basıp basmayacağını bilmiyoruz ancak hazırlıklı şekilde bekliyoruz.”





‘ZARARI KİMSE KARŞILAMADI’

“Geçmiş yıllarda nehrin yükselmesiyle iki kez su baskınına maruz kaldık ve oluşan zarar ne devlet ne de sigorta şirketleri tarafından karşılandı. Öğrendik ki bu tür doğal afetlerde kimse bize destek olmuyor. Kendi imkanlarımızla işin içinden çıkmaya çalışıyoruz.”

Suyun saat başı 2 santimetre yükselmesi nedeniyle endişeli günler geçirdiklerini söyleyen Bay, bir süre yağış olmaması ve nehrin su seviyesinin düşmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.





YENİ YAĞIŞ OLMAZSA TEHLİKE YOK

Alman Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre, su seviyesindeki yükseliş dün gece itibarıyla durdu. Meteoroloji yetkilileri, gelecek günlerde beklenmedik oranda yağış görülmezse su seviyesinin gözle görülür şekilde düşmesinin öngörüldüğünü söyledi.