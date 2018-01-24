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    'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

    Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)  
    24.01.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    İZMİR'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen kişi, 12 yıl sonra Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı. Ramazan Türkmen kimliğiyle 12 yıl kaçan kişinin asıl adının Remezen Türkmen olduğu ve arama kaydının bu isimle yapıdığı ortaya çıktı.

    13 Mart 2006 yılında İzmir'in Basmane'de elektronik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde Zülfü Ertürk ve kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk ile Remezen Türkmen arasında 90 bin dolarlık alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Remezen Türkmen, üzerinde taşıdığı tabancayla Zülfü Ertürk'ü öldürüp, kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk'ü de yaraladıktan sonra ortadan kayboldu.



    12 yıldır yakalanmayan cinayet şüphelisi Remezen Türkmen, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü İlçesinde otomobille gezdiği sırada polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Üst araması yapılan Türkmen'in şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan polis kimlik istedi. Ancak cinayet şüphelisi kimliğinin yanında olmadığını adının ise 'Ramazan Türkmen' olduğunu belirtti. Bunun üzerine GBT sorgulaması yapılan isimde herhangi bir kayıt çıkmaması üzerine Türkmen, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin isminin 'Ramazan' değil, 'Remezen' olduğu ve arandığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Dolandırıcı , son dakika
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