Rektörün 'kadınla tokalaşma' sözleri tepki çekti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Facebook hesabından kadın-erkek ilişkilerine dair mesaj paylaştı. "Nikahsız kadınla erkeğin el ele tutuşması caiz mi?" diye soran Gönüllü, "Bir erkek ve kadının, nikahsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları caiz değildir" dedi.

Rektör hadislerden alıntı yaparak yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Bir kadının eli, yabancı bir erkeğin eline değmesi zaruret yokken haramdır. Bu itibarla, hiçbir ihtiyaca dayanmayan tokalaşmada bu haramlık bahismevzu olur. Yabancı bir erkek yabancı kadınla tokalaşamaz, elini namahremin eline süremez. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav), yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın, ateş tutmaktan daha korkunç olduğunu haber vermiş, namahremin elini tutanın cehennem ateşi avuçlayacağına işarette bulunmuştur."

Rektör ayrıca "kişinin nişanlısıyla gezip dolaşması ve onunla yalnız kalması"nın da kesinlikle haram ve büyük bir vebal olduğunu savundu.

Rektörün bu açıklamaları özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

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