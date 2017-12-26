Rektörün dekan eşi görevden alındı...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ün eşinin, yakınlarının ve yakınlarının eşlerinin önemli kadrolara yerleştirildiği iddiası üzerine harekete geçen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı görevini yapan rektörün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk'ü görevden aldı.



14 Ocak 2014 yılından bu yana rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Murat Türk'ün, eşinin, eşinin akrabalarını ve yakınlarının üniversitede önemli bölüm ve birimlerin başına gelmesini sağlayarak senatoda 7 oy hakkına sahip olduğu iddia edildi.



İHA'nın haberine göre, Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk 'İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Vekili', Prof. Dr. Sabri Ulukanlı 'Rektör Yardımcısı', onun biyolog eşi Prof. Dr. Zeynep Ulukanlı 'Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili', Doç. Dr. Bülent Öz 'Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü', Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı eşi Doç. Dr. A. Tülin Öz 'Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü' olarak görev yapıyor.



Öte yandan, Rektör Murat Türk'ün eşi Zeynep Türk'ün maliyede memur olan dayısı Savaş Dündar'ın 'Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı', eşinin kuzeni Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar'ın da Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptığı iddia edildi.



İddialar üzerine harekete geçen YÖK Başkanlığı, rektörün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk'ün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekan vekilliği görevine son verdi. YÖK Başkanlığı incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

BENZER BİR İDDİA DA KONYA'DA

Cumhuriyet'in haberine göre ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev’in, dekan olmasının ardından erkek kardeşi, oğlu ve eşinin aynı üniversitede işe alındığı ortaya çıktı.

Celalettin Vatansev, 2015 Nisan ayında Meram Tıp Fakültesi Dekanlığına atandı. Vatansev’in dekan olmasının ardından ilk olarak kardeşi Hakan Vatansev, Konya merkezde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak alındı. Üniversiteye başvuran 6 aday arasında ALES sıralamasında 72 puanla 4. sırada yer alan Vatansev’in, üniversitenin yaptığı sınavda ise rakiplerini geçmesi dikkat çekti. Vatansev’in önündeki isimler 26-45 puan aralığında alırken, kendisi 76 puan alarak öğretim görevlisi olarak üniversiteye giren tek kişi oldu. Vatansev’in lisans mezuniyet notunun da 6 aday arasında 5. sırada yer alması, atama konusunda şüphe uyandırdı.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve özel bir şirkette çalışan oğlu Ali Esad Vatansev ise Kasım 2016’da Necmettin Erbakan Üniversitesi inşaat ve Yapı Daire Başkanlığı’nda İnşaat mühendisi olarak işe başladı.

Dekan Celalettin Vatansev’in Konya’da özel bir hastanede çalışan eşi, Uzman Dr. Hülya Vatansev, 2017 Kasım ayında Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na Yard. Doç. Dr. olarak atandı.