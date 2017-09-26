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    Rektörler mülakata girdi

    Önder ÖNDEŞ
    26.09.2017 - 21:31 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 21:34

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni akademik yıl açılış töreninde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 10 araştırma üniversitesini kamuoyuyla paylaştı.

    Ankara, İstanbul, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri, araştırma üniversitesi olarak seçildi. Edinilen bilgiye göre sıkı bir eleme sürecinde rektörleri mülakata alınarak belirlenen bu yükseköğretim kurumlarına Ar-Ge projelerine göre ek kaynak verilecek. Yurtiçi ve yurtdışından projeler kapsamında araştırmacılar transfer edilebilecek. Ayrıca bu kurumların performansı da sürekli takip edilecek ve değerlendirilecek.

    Üniversiteler, YÖK’e sunacakları raporlarda atıf, makale ve patent gibi birçok başlık altında hedeflerini ortaya koyacak. YÖK ise bu hedeflere göre üniversitelere kaynak ve destek verecek.

    YÖK araştırma üniversitelerini uzun bir eleme sürecinin ardından belirledi. 58 yükseköğretim kurumu araştırma üniversitesi olmak için YÖK’e başvurdu. Bu sayı YÖK tarafından 19’a düşürüldü. 19 üniversitenin rektörü; YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın liderliğinde jüri tarafından mülakata alındı. Böylelikle 10 araştırma üniversitesi seçilmiş oldu.

    MİSYON FARKLILAŞMASI

    Prof. Dr. A. Haluk Özen (Hacettepe Üniversitesi Rektörü): Araştırma üniversitesi YÖK’ün misyon farklılaşma politikasının ikinci aşaması. Birinci aşamada geçen yıl bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler diye 5 yükseköğretim kurumu seçildi. Araştırma üniversiteleri ise bunun ikinci aşaması ve aslında esas aşama. Dünyada Türkiye’yi temsil edecek ve 2023 hedeflerini Ar-Ge olarak sağlamaya yönelik araştırmalara sahip 10 üniversite seçildi. Ayrıcalıklı destekler sunulacağını düşünüyorum.

    STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMLİ

    Prof. Dr. Mehmet Karaca (İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü): Araştırma üniversitesi olmamız, 250’nci yılına hazırlanan üniversitemiz için stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Akademik dünyaya yön verirken, üniversite-sanayi işbirliğiyle bilimsel çalışmaları ürüne dönüştürerek ve topluma faydalı çıktılar sunarak yolumuza devam edeceğiz. Henüz lisans sıralarındayken Teknokentimiz, TTO, İTÜNOVA aracılığıyla araştırmalarla tanışan öğrencilerimizle, mezunlarımızla, akademisyenlerimizle ulusal ve uluslararası dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaya bilgi üretimi ve teknolojiye yön vermeye devam edeceğiz. Vizyonumuzdaki projelerimizi hızla gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.

    Etiketler: gazetehaberleri , rektör , mülakat
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