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    Rektörle öğrencisi arasında esprili 'vize' diyalogu

    Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)
    10.10.2017 - 12:45 | Son Güncelleme:

    Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın, bir öğrencisinin ABD’nin vize başvurularını askıya almasıyla ilgili esprili talebine verdiği yanıt, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ile bir öğrencisi arasında ABD’nin Türkiye’den vize başvurularını askıya almasıyla ilgili güldüren bir diyalog yaşandı. Öğrenci, Rektör Prof. Dr. Ünal’a esprili tweet atarak, 'Hocam, ABD hazır vizeleri süresiz kaldırmışken siz de kaldırsanız nasıl olur?' diye sordu. Rektör Ünal da öğrencisine esprili bir yanıt vererek, ’Yalnız ABD, Anabilim Dalı anlamına gelmiyor Mustafa’ diye yazdı.

    Prof. Dr. Ünal ve öğrencisi arasındaki diyalog, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 

    Etiketler: vize , Twitter , Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal , Akdeniz Üniversitesi , Prof. Dr. Mustafa Ünal
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