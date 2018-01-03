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    Rektörden, üniversitelilere kek-börek ikramı

    İHA
    03.01.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, geç saatlere kadar final sınavlarına çalışan öğrencilere çorba, simit, çay, kek ve börek ikramı uygulaması başlattı.

    Günün 24 saati açık olan kütüphanede final sınavlarına hazırlanan öğrencilere duyuru yaptıran Rektör Orbay, yemekhaneye gelenlere beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat ve diğer akademisyenlerle birlikte börek, kahvaltılık ve çay ikram etti. 18 binden fazla öğrencinin eğitim aldığı üniversitede hafta boyunca akşam 22.00-23.30 arası kahvaltılıkların yanı sıra çorba, simit, poğaça gibi yiyeceklerden ikram edeceklerini açıklayan Prof. Dr. Orbay, sohbet ettiği öğrencilerine başarılar diledi.

    "BÜTÜNLEMEYE KALIRLARSA DÖNER VAR"
    5 yıl önce ‘Seher çorbası’ adıyla başlattıkları ücretsiz çorba dağıtımını farklı dönemlerde de sürdürdüklerini hatırlatan Orbay, “Bütünlemeye kalan arkadaşlara döner ikram edeceğiz. Bütünlemeye kalırlarsa cağ kebabı, döner şekline dönüşebilir. Tabii bu öğrencilerimizin çok istemediği bir şey olacak. Çünkü bütünleme hiçbir öğrenci tarafından istenmez. Biz de onların final sınavından başarılı bir şekilde geçmelerini istiyoruz. Sonunda ölüm yok. Kalırlarsa bütünlemede de ikramlarımız devam edecek” dedi.

    Etiketler: Prof. Dr. Metin Orbay , Amasya Üniversitesi , final sınavları
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