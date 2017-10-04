Rektörden burs çağrısı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin 2017-2018 eğitim-öğretim yılına, 10 bin öğrencisi, 576 akademik personeli, 241 idari personeliyle başladığını ifade ederek, üniversiteye bu yıl, tercihlerde geçmiş yıllara oranla daha üst basamaklarda yer aldığını belirtti.

Muşlu iş adamlarına burs çağrısında bulunan Polat şunları söyledi:

"Bunu yaparken, özellikle il dışında olan Muş’lu hemşehrilerimizden de yardım bekliyoruz. Burada açacağımız programlara gelmek isteyen öğrencilere özellikle burs desteği sağlanırsa kısa sürede burası kaliteli bir eğitim yuvası haline gelir. Bu anlamda çeşitli teşebbüslerimiz, aldığımız sözler var. En kısa sürede de onların da gerçekleşeceğine inanıyorum. Üniversitemiz fiziki alana yönelik pek çok çalışma var. Şu anda sekiz birimde devam eden büyük inşaatlarımız var. O inşaatlarımız da bittiği zaman zannediyorum, artık üniversitemizde fiziksel anlamda herhangi bir sorun kalmayacak. Türkiye’nin en modern dersliklerini yaptık. Yine kongre salonumuz da aynı şekilde hizmet sunuyor. İnşaatlarımız bittiği zaman üniversitemiz bölgenin parlayan bir yıldızı olacak. Burada amacımız, nitelikli, kaliteli insanı var edebilmek. Yoksa sayısal anlamda çok büyük sayılara ulaşıp, niteliksiz bir kalabalığı burada toplamak istemiyoruz."