Rektör vekilini bu konuşma mı yaktı? 3 gün sonra değiştirildi

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı olarak atanması nedeniyle Rektör Vekilliği görevi Prof. Dr. Cengiz Tomar'a verilmişti. 18 Eylül Pazartesi günü yapılan Yeni Akademik Yıl açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Tomar, "Şahsen ben de kendimi çok layık görmüyorum bu işe. Ben Edinburg Üniversitesinde okudum. Orada hoca olamadım. Türkiye'mizin seçkin kurumları Boğaziçi'nde, ODTÜ'de, buralarda da hoca olamadım. Belki epey eksik yanım var. Yani Yalova Üniversitesinde gelmeyi çok hak etmiyorum belki de ama olsun. Gene de samimiyetle elimden geleni yapacağım" demişti

Bunun üzerine kürsüye çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Prof. Dr. Tomar’a seslenerek, "Hocam üzülmeyin, iyi üniversitelerde hoca olamamışsınız. Bu ülkede Pavarottiyi konservatuara almadık biz, sesi yetersiz diye. Hiç canınızı sıkmayın. Bak ben de genel başkan olamadım. Ben moralimi bozuyor muyum? Sen niye bozuyorsun? diye konuşmuştu.

YENİ REKTÖR VEKİLİ ALKAN OLDU

Yalova Üniversitesindeki bu konuşmaların ardından 3 gün sonra, dün, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Yalova Üniversitesi Rektör Vekilliğine yeni bir isim atandığı öğrenildi. Üniversiteye İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Bilen Alkanın Rektör Vekili olarak atandığı üniversite yönetimine bildirildi.

Rektör vekilliğinde değişikliğe gidilmesinde akademik yıl açılışında yapılan konuşmaların etkili olup olmadığını akıllara getirdi.

Öte yandan Yalova Üniversitesine atanan Prof. Dr. Güler Bilen Alkanın, 2011-2014 yılları arasında AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcılığı yaptığı, 2015 milletvekili seçimlerinde de AK Partiden İstanbul 3 Bölge Milletvekili Aday Adayı olduğu öğrenildi.

YÖK YENİ REKTÖR ARAYIŞLARINDA

Diğer yandan YÖK tarafından yapılan duyuruda ise Yalova Üniversitesi için yeni rektörlük başvurularının başladığı ilan edildi. Yapılan duyuruda rektörlük için başvuruların 21 Eylül itibariyle başladığı ve 3 Ekim 2017 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR