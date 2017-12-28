Rektör vekilinden öğrencilere pizza

Dönem sonu sınavları başlamadan önce kütüphaneyi 7 gün 24 saat hizmete açan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, önceki gece Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki kız yurdunu, karma öğrenci yurdunu ve Çok Amaçlı Öğrenci Aktivite Merkezi’ni (ÇAM) ziyaret etti.

Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Prof. Dr. Çelik, notlar aldı. Ardından saat 23.30 sıralarında kütüphaneye giderek, öğrencilere sürpriz yapan Çelik, yaklaşık 500 öğrenciye pizza dağıttı. Prof. Dr. Çelik, "Evladımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizi üniversitemizden mezun edene kadar güvenliğinden, huzurundan ve sağlığından bizler sorumluyuz" dedi.