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    Rektör vekilinden öğrencilere pizza

    DHA
    28.12.2017 - 13:19 | Son Güncelleme:

    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, yaklaşan finaller öncesinde Tınaztepe Eğitim Kampusunda bulunan kütüphaneye giderek, yaklaşık 500 öğrenciye pizza dağıttı.

    Dönem sonu sınavları başlamadan önce kütüphaneyi 7 gün 24 saat hizmete açan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, önceki gece Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki kız yurdunu, karma öğrenci yurdunu ve Çok Amaçlı Öğrenci Aktivite Merkezi’ni (ÇAM) ziyaret etti.

    Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Prof. Dr. Çelik, notlar aldı. Ardından saat 23.30 sıralarında kütüphaneye giderek, öğrencilere sürpriz yapan Çelik, yaklaşık 500 öğrenciye pizza dağıttı. Prof. Dr. Çelik, "Evladımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizi üniversitemizden mezun edene kadar güvenliğinden, huzurundan ve sağlığından bizler sorumluyuz" dedi.

    Rektör vekilinden öğrencilere pizza

    Etiketler: Dokuz Eylül Üniversitesi , kütüphane , Sınav haftası
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