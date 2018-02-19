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    Rektör Vekili Çelik’e öğrencilerden çiğ köfte ziyafeti

    DHA
    19.02.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, twitter üzerinden kendisine ulaşarak çiğ köfte yemeye davet eden öğrencilerin evine konuk oldu.

    Öğrencilerin sorunlarını çözmek için çaba gösteren, yurtlara ve fakültelere giderek sıkıntıları yerinde dinleyen DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, son olarak bir öğrenci evine gitti.

    Twitter üzerinden gelen davete olumlu yanıt veren Çelik, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit ve Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay Bucak ile birlikte öğrencilerle keyifli bir akşam geçirdi.

    Rektör Vekili Çelik’i evlerinde görmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, hazırladıkları çiğ köfte ve yemekleri elleriyle ikram etti.

    Rektör Vekili Çelik’e öğrencilerden çiğ köfte ziyafeti

    "ÖĞRENCİLERİMİZLE İÇ İÇEYİZ"
    Yönetim olarak öğrencilerle yakın ilişkiler kurmaya özen gösterdiklerini söyleyen DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik şunları söyledi:
    "Makam odaları yerine öğrencilerimizle üniversitede zaman geçirmeyi daha çok benimsiyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak büyük bir aileyiz. Aile üyelerine de birbirine yakın olması gerekli. Sosyal medya üzerinden beni çiğ köfte yemeye davet eden öğrencilerimizi kırmak istemedim. Hep birlikte güzel bir akşam geçirdik. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını ve taleplerini dinledik. Onlara çağın gereklerine uygun ve modern eğitim altyapısını sunmanın yanı sıra sevgimizi de göstermeliyiz. Öğrenci odaklı uygulamalarımız devam edecek. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

    Rektör Vekili Çelik’e öğrencilerden çiğ köfte ziyafeti

    "ÇOK MUTLU OLDUK"
    Rektör Vekili Çelik’i davet eden Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Umut Can ise şöyle konuştu:
    "Attığım mesajın ardından hocamızın bize hızlı dönüş yapmasına çok şaşırdık ve sevindik. Arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız mütevazı soframızda kendisi ve değerli hocalarımızla bir araya gelme şansını yakaladık. Sıkıntılarımızı ve taleplerimizi ilettik. Rektör hocamız da notlar alarak çözüm noktasında bilgiler verdi."

    Rektör Vekili Çelik’e öğrencilerden çiğ köfte ziyafeti

    Etiketler: Dokuz Eylül Üniversitesi , ÖĞRENCİ , çiğ köfte
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