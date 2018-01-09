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    Rektör, sosyal medyadan çorba isteğini kırmadı

    AA
    09.01.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

    ADÜ’lü öğrencilerin sosyal medya üzerinden sınav haftası rektörlükten çay ve çorba servisi istemesi üzerine, okulun kütüphanesinde çay ve çorba servisi başlatıldı.

    Sınav haftalarında geç saate kadar okulda kalan öğrenciler, kantinlerin kapalı olmasından dolayı sosyal medya üzerinden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'a çay ve çorba istediklerini iletti.

    Öğrencilerin taleplerine duyarsız kalmayan Bircan, okulun kütüphanesinde çay ve çorba servisi başlattı.

    Kütüphaneye gelerek, ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Bircan, öğrencilere çorba ikram etti.

    Rektör Bircan, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya kayıtsız kalmadıklarını belirterek, 19.00 ile 22.00 saatlerinde çay ve çorba servisinin olacağını söyledi.

    Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin buna ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bircan, "Öğrencilerimiz sosyal medya üzerinden 'Hocam bize çorba yok mu? Hocam bize neden çay vermiyorsunuz?' dedi. Bizim de ömrümüz kütüphanelerde ders çalışarak geçtiği için çocuklarımızı çok iyi anlıyoruz. Hemen onların ihtiyaçlarını giderdik. Merkez kampüsümüz ve Nazilli'nin İsabeyli kampüsünde 19.00 ile 22.00 arası bu uygulamayı başlattık" dedi.

    “REKTÖRÜMÜZ ÖĞRENCİ DOSTU”
    Üniversite öğrencilerinden Aylin Bütün, uygulamanın çok güzel olduğunu söyledi. Geç saatlere kadar okulda kalmak zorunda kaldıklarını anlatan Bütün, "Rektörümüz gerçekten öğrenci dostu bir rektör. Bu çay çorba servisi bizim için çok iyi oldu. Çünkü bu saatlerde kantinlerde kapalı oluyor" diye konuştu.

    Yasin Çolak ise sınav haftalarında çay ve çorba servisinin çok iyi olduğunu belirterek, Rektör Bircan'a teşekkür etti.

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