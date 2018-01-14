Rektör Prof. Dr. Necdet Budak yeşil sahalara döndü



Yıllar sonra lisanslı sporcu olarak yeşil sahalara dönen Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Masterler Liginde mücadele eden Ege Üniversitesi Sağlık Gücü takımı formasını giydi. Rektör Prof. Dr. Budak, Seferihisar Teos Masterler takımına karşı mücadele etti. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Budak, Ege Üniversitesinde spor alanında hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı. EÜ Sağlık Gücü takımından gelen teklifi kabul ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Budak, “Gençlik yıllarımda Keşanspor, Altay (amatör), Kulaspor gibi kulüplerin formasını giydim ve sporu hayatımdan hiç çıkarmadım. Arkadaşlar da bu sporcu kimliğimden dolayı beni takıma davet ettiler. Ege Üniversitesi Sağlık Gücü takımının lisanslı sporcusuyum. Bugün de resmi bir maça çıkıyoruz yani resmi bir ligde Ege Üniversitesi Rektörü olarak yer alacağım. Ülkemizde genelde şöyle bir anlayış var dekansanız, rektörseniz, milletvekili iseniz, fabrikatörseniz bu tür faaliyetlere çok fazla katılmalısınız. Ben gençlere örnek olması açısından bu faaliyetlere katılıyorum” dedi.

‘BİNLERCE DANIŞMANIM VAR’

Spora lisanslı olarak dönmesinin temel nedeninin Ege Üniversitesi öğrencileri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Budak, “Öğrencilerimizin fikirlerinden her konuda yararlanıyorum. Öğrencilerimiz birçok alanda bana adeta danışmanlık yapıyorlar. O kadar çok öğrencimiz var ki hepsini yeni şeyler öğrendiğim birer danışman olarak görüyorum ve o kadar çok farklı fikirler var ki eğitim, bilim, araştırma ve spor alanında öğrencilerimizden yararlanıyorum. Spor anlamında da ‘hocam siz sporcusunuz ve biz sizi sahalarda görmek istiyoruz’ diyorlar. O nedenle de öğrenci topluluklarımızla da bir araya geliyoruz. Ama bunların ötesinde üniversite gençliğinin bu kadar çok olduğu ve adeta bir sporcu fabrikasının olduğu bir kurumda Ege Üniversitesi Rektörü olarak ben yağmur da yağsa kar da yağsa sahalarda olmak istiyorum. Çünkü öğrencilerimiz bunu bana tavsiye ediyorlar ve sporun özendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama bütün bunların ötesinde bir şeyi daha belirtmek istiyorum; spor birleştirici bir güç. Spor kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, öğrencilerimizin eğitime olan motivasyonunda, fizik ve ruh sağlığı anlamında da çok ciddi katkıları var o nedenle öğrencilerimize rol model olmak bizlerin görevi” diye konuştu.

EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Ege Üniversitesinde çok sayıda profesyonel sporcu bulunduğunu ve daha profesyonel bir kulüp yapılanmasına gitmek istediklerini ifade eden Prof. Dr. Budak şöyle konuştu: “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile göreve geldiğimden beri iki veya üç kez görüştük. Ege Üniversitesi Spor Kulübünün daha profesyonel olarak yapılanmasını istiyoruz. Bu yapılanma çatısı altında özellikle voleybol, basketbol, futbol, yelken, Amerikan futbolu gibi bir çok branşta faaliyetlerimizi geliştirmek istiyoruz. Mesela yüzme branşında inanılmaz başarılı milli sporcularımız var. Burada Spor Bilimleri Fakültemiz ile de bu çalışmaları yürütmek istiyoruz.”

GENÇLİK MERKEZİ GELİYOR

Bir gençlik merkezine de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Budak, “Bu konuyu da spor bakanımız ile görüştük. Ege Üniversitesinde bir de gençlik merkezi olursa bütün üniversiteli gençlerimizin spor, eğitim ve yabancı dil gibi konularda daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu bilinçle ve bu anlayışla Ege Üniversitesinde bütün yöneticilerimizle birlikte bu düşünceyi yaymak istiyoruz.” Ege Üniversitesi 20 Mayıs Spor Tesislerinde oynanan maçta Ege Üniversitesi Sağlık Gücü, Seferihisar Teos Masterler takımı karşısında 6-3’lük skorla galip geldi. EÜ Sağlık Gücü bu galibiyetle A grubunda 3. sıradaki yerini korudu. Ege Masterler Liginde 44 takım 5 grupta mücadele ediyor.