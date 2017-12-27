Rektör, öğrencilerin sıkıntılarını anlamak için otobüse bindi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çakar, başlattığı ‘Açık kapı’ uygulamasıyla hem üniversite personelinin hem de öğrencilerin sıkıntılarını dinliyor. Haftada bir kez düzenlenen uygulama kapsamında, herkes sıkıntısını rektörle paylaşılıyor. Bir grup öğrenci de ziyaret ettiği Prof. Dr. Çakar’a özel halk otobüslerinde çektikleri sıkıntıları anlattı. Öğrenciler, otobüslerin ve seferlerin az olması nedeniyle Düzce şehir merkeziyle Düzce Üniversitesi Beçiyörükler Kampüsü arasında yaşadıkları sorunu görmesi için Çakar’dan otobüse binmesini istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Çakar, öğrencilerle otobüse binerek, kampüsle şehir merkezi arasında yolculuk yaptı.

Prof. Dr. Çakar, sorunların yetkililere iletileceğini belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte otobüsle şehir merkezine kadar gittik. Yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları yakından gördük. Çözüme kavuşturulması için çalışma yaparak, sorunları Düzce belediye başkanımıza ileteceğiz" dedi.