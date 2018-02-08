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    Rektör iklim değişikliğini anlattı

    DHA
    08.02.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:

    Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen ‘AGÜ Talks’ söyleşilerine katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, iklim değişikliğini anlattı.

    AGÜ Gençlik Fabrikası tarafından düzenlenen kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen ‘AGÜ Talks’ söyleşilerine İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca katıldı. Söyleşide Rektör Prof. Dr. Karaca, ‘Küresel ve Bölgesel İklim Değişikliği Ekseninde Türkiye’ konulu sunum yaptı. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın, dünya ile Türkiye üzerindeki etkilerini anlatan Prof. Dr. Karaca, sıcaklık artışı ve kentleşme konularına da değindi.

    Bu konularda Türkiye’nin de yerelde kalmayıp küresel bir aktör olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karaca, “Bu işler artık küresel. Türkiye olarak yerel hareket etmemiz lazım ama yerelde de kalmayıp, küresel aktörlerle birlikte hareket etmemiz gerek. Küresel aktörlerin resmen ciddi adımlar atması lazım. Türkiye bu konuda en az suçlulardan birisi. Nispeten çevreyi daha az kirletenler içindeyiz” diye konuştu.

    Söyleşinin sonunda Prof. Dr. Karaca’ya, kendi adına dikilen 3 fidanın, fidan bağış sertifikası verildi.

    Etiketler: İklim Değişikliği , Prof. Dr. Mehmet Karaca , Abdullah Gül Üniversitesi , AGÜ Talks , İstanbul Teknik Üniversitesi
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