Rektör Budak’tan öğrencilere yılbaşı ziyareti

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yılbaşı akşamı öğrencilerle buluştu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ilk olarak eşi ile birlikte, EÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Melis Aydın ile Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Buğra Kaan Uranoğlunun evine konuk oldu. Bu ziyaretin ardından EÜ Öğrenci Köyü ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtları ile Merkez Kütüphanede de öğrencilerle bir araya geldi.

Ege Üniversitesi’nde Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Öğrencilerimizin, eğitim, barınma, beslenme sorunları; kültür, sanat ve spor ihtiyaçları ile yakından ilgilenirken gönül bağımızı da unutmamalıyız. Sevgili öğrencilerimin sosyal medya üzerinden yaptıkları davete katılarak yıl başında onlara az da olsa aile sıcaklığını hissettirmek istedim. Tüm Ege Üniversitesi ailesine; öğrencilerimize, öğretim üyelerimize ve çalışanlarımıza bir kez daha sağlıklı mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum” diye konuştu. Melis Aydın ise Rektör Prof. Dr. Budakın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budakın bu kadar samimi olması bizimle ilgilenmesi gerçekten çok güzel. Bizlere değer veren bir rektörümüz olduğu için çok şanslıyız” diye konuştu.

'EGELİLERİN YENİ YILI KUTLU OLSUN'

Rektör Prof.Dr. Budaka sosyal medya aracılığıyla ulaşıp yılbaşı kutlaması için evlerine davet ettiklerini söyleyen Buğra Kaan Uranoğlu da “Kendisi de davetimizi geri çevirmeyip eşiyle birlikte evimize geldi. Arkadaşımız Nida Çelikin ailesi ile telefonda görüştü. Bizlerin sorunlarını dinledi, muhabbet ettik. Diğer üniversitelerden arkadaşlarımıza rektör hocamız yılbaşında bize gelecek dediğimizde çok şaşırdılar. Ege Üniversitesi olarak çok şanslıyız. Burada bir aile kültürümüz var ve hocamıza istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Kampüste her an her yerde karşılaşabiliyoruz. Göreve geldiğinden beri kampüsümüzde bir değişim rüzgarı yaşanıyor. Her alanda bunu hissedebiliyoruz. Rektör hocamızı artık ailemizden biri gibi hissediyoruz. Kendisine, öğrenci merkezli çalışmalar yaptığı ve yılbaşında bizleri yalnız bırakmayıp bizlerle birlikte aile ortamını yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Tüm Egelilerin yeni yılı kutlu olsun” dedi.

Ziyaretler sırasında öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Rektör Prof.Dr. Budak, onlara Ege Üniversitesi kalemi ve anahtarlık hediye etti.