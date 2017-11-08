Rektör Budak'tan öğrencilere gece yarısı sürprizi

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, diğer üniversitelere de örnek nitelikte bir karar aldı. Öğrencilerin, “Kütüphanenin 24 saat açık olmasını istiyoruz” çağrısı üzerine harekete geçen rektörlük, vizeler boyunca merkez kütüphanenin 24 saat açık olmasını kararlaştırdı. Bu karar en çok da çağrı yapan öğrencileri sevindirdi. Vize sınavlarının başlamasıyla beraber kütüphaneye gelen öğrenciler, gecenin geç saatlerine kadar ders çalıştı. Gece yarısı öğrencilere çorba ikramında da bulunulurken, bir yandan sıcak çorbalarını yudumlayan öğrenciler, diğer yandan da derslerine çalıştı.

REKTÖR ÇORBA DAĞITTI

Kısa bir süre önce göreve gelen ve çalışmalara hızlı başlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, gece saat 00.30’da kütüphaneye geldi. Kütüphanede incelemelerde bulunan Rektör Budak, öğrencilerle sohbet etti, şikayetlerini dinledi. Öğrencilerin düşüncelerine önem veren Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilere kendi elleriyle çorba dağıttı. Budak, öğrencilere ders de çalıştırırken, gençler de bu durumdan memnun oldu.

ÖĞRENCİLERE NUMARASINI VERDİ



Vize sınavlarının başlamasıyla öğrencilerden gelen istek üzerine kütüphanenin 24 saat hizmet vermeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Budak, “Öğrencilerle iç içe olmak için gelir gelmez cep telefonumuzu verdik. Öğrencilerle sürekli hasbihal içindeyiz ve böyle bir vize döneminde de dediler ki; ‘Kütüphanenin 24 saat açık olmasını istiyoruz.’ Dünyaya da baktığımızda Avrupa’ya ve gelişmiş ülkelere baktığımızda kütüphane hizmetleri öğrenciler için kampüste olmazsa olmaz bir hizmet. Bana da öğrencilerin bu teklifi çok makul geldi. Bizde dedik ki; ‘24 saat açalım bir de size gece ders çalışma molasında bir çorba da dağıtalım.’ Tabi onlarda çok mutlu oldular. Önemli olan çocuklarımızın kütüphaneye gelmek istemesi ve burada ders çalışmaları, bu bizim asli görevimiz olmalı” dedi.

Sık sık notlar alan Prof. Dr. Necdet Budak'ın öğrencilerle yakın ilişki kurarak cep telefonu numarasını vermesi de dikkat çekti.

Kütüphaneye ders çalışmak için gelen İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümü öğrencisi Savaş Aydın da, mutlu olduklarını ifade etti. Vize döneminde kütüphanenin 24 saat açık olmasının kendileri için çok iyi olduğunu ifade eden Aydın, “Bu bizim için çok iyi oldu. Daha önce de Ege Üniversitelilerin bildiği gibi böyle bir rektör gelmedi. İcraatlarını duyduk çok hoşumuza gitti. Şu an çorba verdi bana ekmek verdi bir de. Mutluyum böyle bir rektör daha önce de gelmeliydi. Vize dönemindeyiz ve kütüphane 24 saat açık hale geldi bu çok güzel bir şey” dedi.

Alınan bilgiye göre ise kütüphanenin aşama aşama ileri ki zamanlarda tam zamanlı olarak öğrencilere hizmet vermesi için çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.