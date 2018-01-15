Rektör Bağlı: Kendi elektriğini üreten üniversite olacağız

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisinden yararlanmak amacıyla başlattığı proje ve izin çalışmalarını tamamladı. Üniversitenin Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde kurulacak güneş enerji santrali ile hem üniversitenin kullandığı elektrik ihtiyacı karşılanacak, hem de dışa bağımlılık azaltılarak ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş olunacak.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Teknoloji gelişmelerini yakından takip ederek daha az tüketen ve daha çok üreten bir üniversite olarak, kullandığımız elektriği kendi imkânlarımızla üretmek istedik. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarımızın başında gelen güneş enerjisinden elektrik elde etmek için ön çalışma ve araştırmalarda bulundu. Buna göre Nevşehir bölgesinin sahip olduğu coğrafik konumu ve yıllık ortalama güneş radyasyonu oranının oldukça iyi çıktı. Bizde bu veri ve araştırmalarımız sonrasında kurmayı planladığımız güneş enerjisi santrali (GES)'e ait projemizi hazırlayarak gerekli yerlerden izin ve onaylarımızı aldık. Üniversite olarak inşallah tesisimizin yapımına en kısa zamanda başlayarak tamamlayacağız" dedi.



Bağlı: Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltarak Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunacağız

Bağlı; "Üniversitemiz merkez yerleşkesinde 20 bin metrekare alan üzerinde kuracağımız güneş enerjisi santralimiz (GES) ile her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitemizin elektrik ihtiyacını önemli ölçü de karşılanacak.



Diğer taraftan kuracağımız güneş enerjisi santralimiz, gider kalemlerimiz arasında alan elektrik maliyetlerimizi de büyük ölçüde aşağıya çekecek. Bu saye de üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin enerji de dışa bağımlılığını azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunacağımız gibi, yenilenebilir bir enerji kaynağı olması dolayısıyla da doğayı ve çevremizi de korumuş olacağız" diye konuştu.