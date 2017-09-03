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    Rekorla döndü

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 20:49 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 20:49

    Astronot Peggy Whitson, 288 gün sonra “uzayda en uzun süre kalan kadın” unvanlarıyla dünyaya döndü.

    AMERİKALI astronot Dr. Peggy Whitson (57), 288 günün ardından uzay istasyonundan ayrılarak iki meslektaşıyla birlikte Soyuz kapsülü ile Kazakistan’a iniş yaptı. Whitson, bu görevindeki 288 günle birlikte toplamda 665 gün uzayda kalarak “uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı” ve “uzayda en uzun süre kalan kadın” unvanlarıyla dünyaya döndü.

    Rekorla döndü

    “Uzayda en uzun süreli kalma rekoru” ise 879 gün ile Rus kozmonotu Gennady Padalka’ya ait bulunuyor. Whitson ile birlikte Amerikalı Astronot Jack Fischer ve Rus Kozmonot Fyodor Yurchikhin de dünyaya dönüş yaptı. Yurchikhin’in beş ayrı seyahatte toplam 673 gün uzayda kaldığı bildirildi. Genel Sıralamada Yurchikhin en uzun süre uzayda kalma konusunda 7. sırada, Whitson ise 8. sırada yer alıyor.

    Rekorla döndü

    Etiketler: gazetehaberleri , Astronot , Peggy Whitson
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