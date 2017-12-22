Rekora son 1 ay

TÜRKİYE genelinde kasımda 122 bin 732 kişi ev sahibi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı verilerine göre geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7.5 düşüş kaydetti. Yılın 11 ayında satılan konut sayısı ise 1 milyon 276 bin 342 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre 11 ayda yüzde 6.5 artış yaşandı. 2016 yılında ülke genelinde toplam 1 milyon 341 bin 342 konut satılmış ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı. Bu yıl 11 ayda 1.2 milyonun aşılması 2017’de yeni rekor geleceğini göstermiş oldu. Gayrimenkul sektörü temsilcileri dünyadaki ekonomik durgunluk, kur dalgalanmaları ve yüksek faiz oranlarına rağmen yeni bir rekora imza atılacağına dikkat çekti.

KREDİLİ SATIŞ DÜŞTÜ

Türkiye genelinde kredili konut satışlarındaki düşüşler kasımda yüzde 23.9’u buldu ve 37 bin 250’ye geriledi. Sektör temsilcileri ipotekli satışlardaki düşüşte aylık konut kredisi faiz oranının yüzde 1’in üzerine çıkmasının ve bankalarımızın konut kredisi kullandırımındaki isteksizliğinin etkili olduğunu söyledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı kasımda yüzde 30.4 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde kasımda senet gibi diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak 85 bin 482’ye çıktı. Vatandaş son aylarda ağırlıklı olarak firmaların kendi bünyelerinde yaptıkları faizsiz satış fırsatlarını ya da düşük faizli uzun vadeli ödeme seçeneklerini tercih etti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 59 bin 354’e gerilerken, ikinci el konut satışları 8.4 azalarak 63 bin 378’e geriledi.

Öte yandan döviz kurlarındaki artışın etkisiyle yabancılara konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 artarak 2 bin 152’ye yükseldi. Yabancıya satışta ilk sırayı 728 ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 491 konut satışı ile Antalya, 142 konut satışı ile Bursa, 128 konut satışı ile Yalova ve 94 konut satışı ile Sakarya izledi. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye´den 405 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 239 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt, 135 konut ile Rusya Federasyonu ve 105 konut ile Afganistan izledi. Türkiye’den en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan yabancıya Türk vatandaşlığı verilmesi ve KDV muafiyeti sağlanması yabancıya mülk satışında artışı sağladı. 11 ayda ülke genelinde 20 bin 247 yabancıya konut satıldı.