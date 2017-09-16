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Rekor talep: 1 yılda 412 bin yolcu

Hürriyet Haber
16.09.2017 - 09:06 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 09:07

Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na rekor talep geldi. Geçen yıl eylül ayında uçuşa açılan havaalanını bir yılda 412 bin yolcu kullandı.

Terör saldırısının ardından kapanan ve geçtiğimiz yılın eylül ayında hizmet vermeye başlayan Yüksekova’daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na her geçen gün yolcu ilgisi artıyor. Havaalanı uçuşa açıldığı 1 yıldan bu yana 411 bin 996 yolcu tarafından kullanıldı. Uçak sayısı ise 3 bin 790 oldu. Havalimanı, Eylül 2016’da 7 bin 966, ekim ayında 20 bin 878, kasımda 30 bin 940, aralıkta ise 36 bin 425 yolcu tarafından kullanılmıştı.

3 BİN 790 UÇAK KULLANDI

Akşam'ın haberine göre havalimanını kullanan uçak sayısı ise 3 bin 790’ı buldu. Uçuşlara tekrar başlandığı, geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yılın ocak ayı sonuna kadar havalimanını 924 uçak kullanmıştı. 2016 Eylül’de 76, ekimde 180, kasımda 292, aralıkta 360, ocakta ise 16 uçak Hakkari semalarında uçtu.

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Havalimanını en son haziranda 529, temmuzda 657, ağustosta ise 791 uçağın kullandığı belirtiliyor.

TONLARCA YÜK TAŞINDI

Havalimanından eylülde 92 ton, ekimde 232 ton, kasımda 339 ton, aralıkta 395 ton, Ocak 2017’de 17 ton, şubat ayında 55 ton, martta 133 ton, nisanda 256 ton, mayısta 368 ton, haziranda 501 ton, temmuzda 663 ton, ağustosta ise 811 ton yük, uçaklar tarafından taşındı.

Etiketler: Selahaddin Eyyubi Havalimanı , Selahaddin Eyyubi Havalimanı yolcu sayısı , havalimanı
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