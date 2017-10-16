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Rekor kırıldı! Dünya ikincisiyiz...

AA
16.10.2017 - 09:29 | Son Güncelleme:

Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Cahit Çetin, "Türkiye bugüne kadar tarihinde gördüğü en yüksek rekolteyi üretmiş durumdadır. Zeytinyağında dünya ikincisi konumundayız" dedi.

Zeytinyağı, COX-1 ve COX-2 enzimlerinin üremesine engel olduğu için iltihabın baş düşmanlarındandır. Eğer bir enflamasyon söz konusu ise, sızma zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda tüketebilir; kas kramplarında, şişlik v...

Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Cahit Çetin, ülkede üretilen zeytinyağında en yüksek rekolteye ulaşıldığını belirterek, "Zeytinyağında dünya ikincisi konumundayız." dedi.

Çetin, Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, zeytin hasat dönemine başlandığını anlatarak, ülke genelinde zeytinyağı rekoltesinde önemli bir artış olduğunu söyledi.

Markalaşarak dünya pazarında kalıcı olunması gerektiğinin altını çizen Çetin, "Zeytinyağı politikaları konusunda sadece üretmek yetmiyor. Dünya pazarlarında köprü başı tutmak lazım, markalaşmak lazım. Dünyanın en nadide zeytinyağını dünyanın en iyi yerlerinde, en iyi biçimde pazarlamamız lazım." diye konuştu.

Çetin, bu yıl için rekolte tahmin çalışmalarının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyebilirim, Türkiye bu güne kadar tarihinde gördüğü en yüksek rekolteyi üretmiş durumdadır. Türkiye bu güne kadar tarihinde gördüğü en yüksek rekolteyi üretmiş durumdadır. Zeytinyağında dünya ikincisi konumundayız. Tabii ki bölge bölge rakamlarını tespit heyeti açıklayacaktır. Türkiye bu sene 300 bin ton rekolte ile karşı karşıyadır. Bu durum, önümüzdeki senelerde yaşanacak olan katlanarak büyümenin bir habercisidir. Üreticilerimizin bu durumda markalaşma konusunda çok ciddi adımlar atması ve ellerini çabuk tutmalarını istiyoruz. Dünya pazarı için markalaşma ve pazarlama konuları hayati önem taşımaktadır."

 

 

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Etiketler: zeytinyağı üretimi
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