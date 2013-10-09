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Rekor İçin Avlandılar!

09.10.2013 - 09:55 | Son Güncelleme:

İş hayatının önde gelen patronları Vodafone Red Balıkçılık Turnuvasında yarıştı!

Alaçatı'da bu yıl yedinci kez düzenlenen Vodafone Red Alaçatı Uluslararası Rekor İçin Avlandılar
Balıkçılık Turnuvası, 5-6 Ekim tarihlerinde, iletişim hizmetleri alanında inovasyon
yaratan Vodafone Red sponsorluğunda tamamlandı. Ülkemizde sportif balıkçılığın
en önemli etkinliği olan ve Avrupa'nın en büyük balıkçılık yarışması olmaya aday
Vodafone Red Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'nda 90'a yakın tekne ve
400'e yakın sportif balıkçı denize açıldı. Cem Boyner, Gökhan Çarmıklı,
Can Ekşioğlu, Can Kestelli, Erol Tabanca, Serhat Çeçen, Uğur Işık gibi iş
dünyasının ünlü isimlerinin dışında İtalya, ABD ve Yunanistan gibi ülkelerden
katılan birçok profesyonel balıkçı da şampiyonada avlandı.

Alaçatı Port Marina'da düzenlenen turnuvanın sonucunda Okan Tozun, Emre
Akbaş, Mesut Akgün ve Burhan Özdemir'den oluşan Ümit Marin teknesi,
"En Fazla Balık" Ödülü'nü kazandı. Turnuvada toplam 20 bin dolar para ödülü dağıtıldı.

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