Rekor İçin Avlandılar!

Alaçatı'da bu yıl yedinci kez düzenlenen Vodafone Red Alaçatı Uluslararası

Balıkçılık Turnuvası, 5-6 Ekim tarihlerinde, iletişim hizmetleri alanında inovasyon

yaratan Vodafone Red sponsorluğunda tamamlandı. Ülkemizde sportif balıkçılığın

en önemli etkinliği olan ve Avrupa'nın en büyük balıkçılık yarışması olmaya aday

Vodafone Red Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'nda 90'a yakın tekne ve

400'e yakın sportif balıkçı denize açıldı. Cem Boyner, Gökhan Çarmıklı,

Can Ekşioğlu, Can Kestelli, Erol Tabanca, Serhat Çeçen, Uğur Işık gibi iş

dünyasının ünlü isimlerinin dışında İtalya, ABD ve Yunanistan gibi ülkelerden

katılan birçok profesyonel balıkçı da şampiyonada avlandı.

Alaçatı Port Marina'da düzenlenen turnuvanın sonucunda Okan Tozun, Emre

Akbaş, Mesut Akgün ve Burhan Özdemir'den oluşan Ümit Marin teknesi,

"En Fazla Balık" Ödülü'nü kazandı. Turnuvada toplam 20 bin dolar para ödülü dağıtıldı.



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