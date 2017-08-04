Rekor fiyat üreticisini sevindirdi

Polonya gibi üretici ülkelerdeki rekolte düşüklüğü ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan üretim azlığı nedeniyle bu yaz döneminde vişnenin üreticiden kilogram çıkış fiyatı 3,3 liraya ulaştı. Vişnede ihracat, oluşan yüksek fiyatın da etkisiyle geçen yıla göre yüzde 83 arttı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Polonya gibi üretici ülkeler ile Afyonkarahisar ve Kütahya'da yaşanan verim kaybı nedeniyle vişnede bu yaz rekor fiyat oluştu. Yıllık yaklaşık 200 bin tonluk vişne üretimiyle dünyada ön sıralarda yer alan Türkiye'de, üretici 3,3 liraya ulaşan kilogram alış fiyatından memnun.

YÜKSEK FİYAT İHRACATA DA YANSIDI

Oluşan yüksek fiyat, ihracata da yansıdı. Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, bu yıl 31 Temmuz itibarıyla vişne ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 83 artarak, 86 bin 675 dolar oldu.

Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Yusuf Ertaş, Türkiye'nin önemli üretici noktalarından Kütahya'nın Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde üretilen vişnenin kilogramının 3,3 liraya kadar alıcı bulduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki birçok yerde rekoltede ciddi düşüş yaşandığına işaret etti.

Kendi bölgelerinde bu yıl yaklaşık 20 bin ton üretim olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Ertaş, "Hasadın sonuna yaklaşıldı. Fiyatın yükselmesi dolayısıyla üreticimizin yüzü güldü. Yurt dışında üretimin ciddi oranda düşmesinin bölgemizdeki vişne üreticisine olumlu yansımaları oldu." ifadesini kullandı.

Önemli üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinin Belediye Başkanı Osman Acar ise bu yıl vişne fiyatlarının olması gereken seviyeye ulaştığını söyledi.

Vişne üretiminde ön sıralarda yer alan Polonya, İspanya ve ABD'de üretimin düşmesi nedeniyle Türkiye'de üretilen vişnenin değer kazandığını belirten Acar, şöyle konuştu:

"Bu yıl yurt dışında ve Türkiye'de rekoltede ciddi düşme yaşandı. Bizim bölgemizde don ve döllenmeden kaynaklanan sıkıntıdan dolayı rekolte yüzde 60'ın üzerinde azaldı. Önceki yıllarda yaklaşık 50 bin ton olan üretim bu yıl 15 bin tona kadar düştü. Üretimin azalması da fiyatlara yansıdı. Sultandağı'nda vişnenin kilosu 3,3 liraya kadar alıcı buldu. Bölgemizde yetiştirilen vişne, sululuk oranının yüzde 70 olması nedeniyle alıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor."

TALEBE CEVAP VERİLEMEDİ

Bilecik'in Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli de vişnede fiyatların istenilen seviyeye ulaştığını ancak rekoltenin düşük olmasından talebe cevap veremediklerini söyledi.

Gölpazarı ve çevredeki ilçelerde olumsuz iklim koşulları nedeniyle üretimin düştüğünü aktaran Denizli, şunları kaydetti: "Bu yıl yurt dışında vişne üretimi çok düşük. Lakin benzer sıkıntı Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşandı. Üretimin azlığı önceki yıllara göre tavan yaptı. Vişne fiyatlarının hak ettiği değere ulaşması üreticiyi sevindirdi ama olumsuz iklim koşulları nedeniyle bölgemizde rekoltenin yaklaşık yüzde 40 azalması üzdü. Tüccardan gelen talebe üretimin azlığından dolayı cevap veremedik. Bazı köylerimizde üretim neredeyse yok seviyesinde az oldu. İnşallah gelecek yıl rekolte de fiyatlar da üreticimizin beklediği gibi olur."