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Hürriyet >Ekonomi>Rekolte düştü, fiyatlar çıktı

Rekolte düştü, fiyatlar çıktı

İHA
13.09.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 10:18

Fıstığı ile meşhur Gaziantep’te mahsulün bu sene az olması nedeniyle kilogram fiyatı 120 TL’ye kadar yükseldi.

Fıstığın başkenti Gaziantep’te bu yıl kurak geçen mevsimin ardından rekolte düştü. Ürünün az olması nedeniyle fıstık fiyatları kalitesine göre fiyatı 75-120 TL arasında değişiyor.

Bu yılın yok yılı olduğunu söyleyen Fıstık Hali esnafı, “Bu yıl mahsul çok az oldu. Sebebi ise kuraklıktır. Bu sene istenilen yağış gelmedi dolayısıyla fıstık hasadı istenilen seviyede olmadı. Bu da fiyatlara yansıdı. Geçen sene 60 ila 80 TL arasında değişen fıstığın kilosu bu sene 75 ila 120 TL arasında değişiyor” dedi.

İTHAL FISTIK KORKUSU

Antep fıstığının fiyatının yükselmesi en çok baklavacıları etkiledi. Kaliteli baklava yapan işletmeler, fıstığın fiyatından şikayetçi, ithal fıstığın gündeme geldiğini söyleyen hal esnafı, “İthal fıstık gelirse, fiyatı düşürmek zorunda kalacağız. Bu da az mahsulümüzün ucuza gitmesi demektir. Özellikle İran fıstığı gündemdedir. Eğer İran fıstığı gelirse, biz büyük zarar ederiz. İran fıstığı hiçbir zaman Antep fıstığı gibi kaliteli olamaz” diye konuştu.

Etiketler: ithal fıstık fiyatları , fıstık fiyatları , fıstık
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