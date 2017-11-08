Reklamcılıkta çıta yükseliyor

YAKLAŞIK 64 yıl önce temelleri atılan “Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali” her geçen yıl büyüyor. Kendi alanında uzman konuşmacıların yer aldığı festival, atölye çalışmaları, tartışma forumları ile de öne çıkıyor. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali, onbinlerce kreatif fikrin 24 kategoride yarıştığı, her yıl 15 binden fazla delegenin katıldığı ve 80 milyon dolar dolayında ciroya sahip iletişim, pazarlama ve yaratıcılığın en büyük zirvesi olarak öne çıkıyor. Türkiye’de de bu alanda önemli çalışmalara imza atılıyor. Bu çalışmaları ve gençlerin sektöre olan bakışını değerlendiren Cannes Lions Uluslararası Reklam Festivali Türkiye Temsilcisi Viki Habif, “Türkiye’de Hürriyet gazetesi tarafından temsil edilen Festival’de ajanslarımız ve reklamverenlerimizin de etkin katılımı ve desteği ile sektörümüzün çıtası yükseldi” dedi.

SEKTÖRE KATKI YAPIYORUZ

Cannes Lions’un sadece bir reklam yarışması olmanın ötesinde sektörün ilham aldığı, bir şeyler öğrendiği ve insanlık adına da birşeyleri hayata geçirdiği yer olduğunu anlatan Viki Habif, “Türkiye’de biz de benzer etkinlikler düzenleyerek sektöre katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Cannes Lions’un en fazla önem verdiği gençlere yönelik Young Lions yarışmasını 2002’den beri her yıl Reklamcılık Vakfı’nın organizasyonunda ve son altı yıldır da Akmerkez’in ev sahipliğinde düzenliyoruz” dedi.

41 BİN ÇALIŞMA

Viki Habif, “Bu yıl Cannes Lions’un 24 farklı yarışma kategorisinde 41 bin 170 çalışma ödül kazanmak için jürilerin önüne geldi, bunlardan 1471 adedi, büyük ödül Grand Prix, Altın, Gümüş veya Bronz Aslan kazandı” diye konuştu.

CANNES LİONS ACADEMY ÖNEMLİ

FESTİVALE verdikleri desteğin çok önemli olduğunu anlatan Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu, şöyle konuştu: “Akmerkez olarak 6 yıldır dünyanın dört bir yanından yaratıcı gençlerin yarıştığı Cannes Genç Aslanlar Yarışması’nın Türkiye ayağını desteklemekten dolayı gururluyuz. Genç Aslanlar, Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nin en dinamik ve heyecanlı bölümü. Gençlere daha uzun vadede destek verebilmek ve yaratıcı fikirlerini rahatça paylaşmalarına destek olmak için 2 yıl önce Akmerkez’in alt katında Young Lions Zone (YLZ) isimli ücretsiz bir çalışma ve sosyalleşme alanı yarattık. Geçtiğimiz iki yılda YLZ’de aldıkları yarışma hazırlık eğitimlerinden sonra Türkiye’den Cannes’a gidip yarışan ekipler dereceye girme başarısını gösterdi. Geçen yıl da ‘Genç Pazarlamacılar’ kategorisinde Türkiye ekibi ülkemize ilk defa ödülle döndü. Bu sonuçları görmek gençlerimizin gelecekte de uluslararası alanda başarı dolu işlere imza atacağına olan inancımızı perçinledi. Bizler de gençlerimizin Cannes’daki Young Lions yarışmalarında elde ettikleri başarıdan ilham alarak, Reklamcılık Vakfı’nın organizasyonu ve Idea Bakery’nin içerik desteğiyle Akmerkez YLZ’nin kapılarını iki tam donanımlı eğitim programı ve seri sohbet toplantılarından oluşan Cannes Lions Academy’e açıyoruz. ‘Cannes Lions Academy’ içeriği Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nin sunduğu eğitimlerden yola çıkılarak hazırlandı. Cannes Lions Academy eğitimlerini düzenlemekteki amacımız, uluslararası başarı hikayelerini de inceleyerek, genç profesyonellere ilham kaynağı olmak ve onların kariyerlerindeki ilerlemelerine bir platform oluşturmak.”