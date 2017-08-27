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    Reklam yapayım derken ormanı yaktılar

    İHA
    27 Ağustos 2017 - 15:35Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 15:59

    Aydın-Muğla karayoluna reklam tabelası dikmek isteyen kişilerin tedbir almadan çalışması orman yangınına neden oldu. Kaynak yaparken çıktığı ileri sürülen yangında onlarca dönüm ormanlık ve makilik alandı. Yangına neden olan kişi ya da kişiler yangından sonra kayıplara karışırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Olay saat 11.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Gökbel Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karayolu kenarına özel bir firmanın tanıtımı için tabela dikmeye çalışan ekip kaynak yaptı. Bu sırada kaynaktan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olayda makilik ve fıstık çamı ile kaplı onlarca dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı. Yangını söndürmek için Aydın ve Muğla’da konuşlu olan Orman Yangını Söndürme ekipleri seferber olurken, güvenlik güçleri de yangın nedeniyle soruşturma başlattı. Ekipler yangına neden olduğu ileri sürülen ve yangın çıktıktan sonra ortadan kaybolan kişileri arıyor.

    Etiketler: Aydın , orman yangını , reklam
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