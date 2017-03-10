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Rekabeti dijital dünyaya taşıdılar!

Futboldan basketbola, tenisten golfe kadar neredeyse tüm dallarda faaliyet gösteren dünyaca ünlü spor markaları eSpor’a da kayıtsız kalamadı.

Hürriyet Haber
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Adidas, Nike, Puma, New Balance ve Under Armour gibi spor dünyasının zirve markaları eSpor ile birlikte rekabetlerini bu kez dijital dünyaya taşıdı.

İşte o markalar ve destek verdikleri takımlar

New Balance: Uzakdoğu pazarında başta Faker olmak üzere SK Telecom T1 takımının yıldızlarıyla çalışıyor.

Nike: Epsilon eSports takımı başta olmak üzere pek çok takımla çalışıyor.

Adidas: Team Vitality’nin yeni forma sponsoru.

PUMA: Dünyada da birçok takıma sponsorluk yapan marka Türkiye’de ise League of Legends takımlarından Team Turquality ile çalışıyor.

Under Armour: Riot Games League Championship Series’in resmi forma üreticisi

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