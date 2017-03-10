Rekabeti dijital dünyaya taşıdılar!

Adidas, Nike, Puma, New Balance ve Under Armour gibi spor dünyasının zirve markaları eSpor ile birlikte rekabetlerini bu kez dijital dünyaya taşıdı.
İşte o markalar ve destek verdikleri takımlar
New Balance: Uzakdoğu pazarında başta Faker olmak üzere SK Telecom T1 takımının yıldızlarıyla çalışıyor.
Nike: Epsilon eSports takımı başta olmak üzere pek çok takımla çalışıyor.
Adidas: Team Vitality’nin yeni forma sponsoru.
PUMA: Dünyada da birçok takıma sponsorluk yapan marka Türkiye’de ise League of Legends takımlarından Team Turquality ile çalışıyor.
Under Armour: Riot Games League Championship Series’in resmi forma üreticisi