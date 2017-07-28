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Üç GSM operatörü hakkında soruşturma kararı

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
28 Temmuz 2017 - 16:58Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 17:25

Rekabet Kurumu, üç GSM operatörü hakkında soruşturma başlattı. Konu ile ilgili Kurum'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı."

Kurum açıklamasının devamında ise "Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.07.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-20/313-M sayı ile karar verdi" denildi. 

Soruşturmaya konu şirketlerden Turkcell'in 36,6 milyon, Vodafone'un 22,8 milyon, Avea'nın ise 18,7 milyon abonesi bulunuyor.

 

 

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Etiketler: Turkcell İletişim , Vodafone Telekomünikasyon , Avea İletişim
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