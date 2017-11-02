Rekabet Kurumu, 20.yılını kutladı

Rekabet Hukuku Uygulamalarının Ekonomiye Etkileri ana temalı Rekabet Zirvesinin ikinci gününde iş dünyası ile rekabet hukuku uygulamalarının iş dünyasına etkileri ile dijitalleşmenin getirdiği yenilikler ve gelecek dönem beklentileri tartışıldı. Kişisel verilerin korunması Kurumu ile iş dünyası ve Rekabet Kurumunun el ele vererek çalışma yapmaları gerektiği sonucuna varıldı.

Dijitalleşme ve Büyük Veri (BİG DATA) ile rekabet hukuku alanında dijitalleşme üzerine yapılan çalışmalarda belirgin artışa dikkat çekildi. Dijitalleşmenin rekabet hukukunda da dönüşüme neden olacağı belirtilirken, Türk Rekabet Kurumu temsilcileri bu gelişmeleri yakından takip ettikleri mesajını verdi.

KİŞİSEL VERİLER-REKABET HUKUKU İLİŞKİSİ

Zirvede, "Günümüzde kişisel verilerin derlenmesinin, işlenmesinin ve kullanılmasının sadece tüketicinin korunması ile ilişkili olmadığı aynı zamanda rekabet hukukunu da ilgilendirdiği giderek artan biçimde kabul görmektedir" değerlendirmesi yapıldı. Özellikle internet ve dijital pazarlarda gerçekleşen büyük ölçekli bazı birleşme ve devralmaların “Big Data” üzerinde büyük bir tahakküm kurulmasının, tüketiciler ve piyasalarda daha önceden öngörülmeyen rekabetçi etkileri olabileceği vurgulandı.

Big Dataya ve onu işleme yeteneğine sahip olmanın teşebbüslere piyasaları daha iyi anlamak ve bu pazarlardan istifade etmek konusunda büyük avantaj sağlayacağına dikkat çekildi.

Türk Rekabet otoritesi yetkilileri, Big Data’nın tüketici faydasını arttıracak daha inovatif hizmetlerin sunumu için önemli fırsatlar barındırmasının yanı sıra potansiyel risklerin de göz ardı edilmemesi gereği üzerinde durdu.

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Dijitalleşmenin de hız kazandırdığı yenilikler karşısında etkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve yetki tartışmalarına yol açabilecek kanuni boşlukların giderilmesinin önemine dikkat çekilirken, bu sorunun aşılması için yasal değişiklik çalışması yapıldığı bilgisi verildi.

AMACIMIZ REFAH ADALETSİZLİĞİNİ GİDERMEK

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, zirvenin ilk gününde verdiği mesajlardan bazıları şöyle:

- Rekabet kuralları olmasaydı seçim özgürlüğümüz olmazdı. Kaliteli ürünlere ulaşma imkânımız kalmazdı. Ürün ve hizmetlere değerinin çok üzerinde bedeller ödemek durumunda kalırdık.

- Refah paylaşımında adaletsizlikleri giderme noktasında Rekabet Kurumuna önemli görevler düşmektedir.

- Rekabet Kurumu’nun nihai amacı kaynak ve gelir dağılımında adaletin sağlanması, haksız refah transferlerinin önüne geçilerek toplumsal refahın artırılmasıdır.

-Uzlaşma müessesi, soruşturma süresinin kesilmesi, önaraştırma sürelerinin uzatılması ve taahhüt mekanizmasının etkin işleyişine yönelik konularda uluslararası standartları yakalamak ve mevcut durumdaki temel sıkıntıları gidermek önemli ve gerekli görülmektedir.