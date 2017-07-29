‘Rekabet için eşitlik olmalı’

Yapılan teşvikler ve adımlarla ülkenin enerji açığının azaldığını ve bu ihtiyacın yerli ve milli şekilde karşılanmasına dikkat ettiklerini anlatan Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye güvenenler, yatırım, üretim yapanları Türkiye hiçbir zaman mahcup etmedi. Özellikle yabancı sermayenin, yatırımın Türkiye’ye gelerek hem teknoloji getirmeleri ama aynı zamanda bu topraklara katma değer sağlamaları noktasında biz her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Biz yabancı sermayeye her türlü kolaylığı sağlarken kendi üreticimizin gerçekten önünü açarak, yapacağı yatırımları destekleyerek farklı, uluslararası noktalara en azından eşit rekabet yapacak duruma getirmemiz lazım.”

BÜROKRATİK ENGELLER

Geçen yıl 1 milyar lira olan ihracat teşviklerini bu yıl 3 milyar liraya çıkardıklarını kaydeden Tüfenkci, son çıkan üretim reformu yasasıyla özellikle organize sanayi bölgesinde üretim yapan sanayicilerin üstündeki yüklerin kaldırdıklarını ifade etti. Üretim yapanın yanında olmak zorunda olduklarına da değinerek, önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen halen bürokratik engeller konusunda bazı gelişmeleri daha hayata geçirmelerine gerektiğini sözlerine ekledi.

BİRİNCİ ÖNCELİK ÇOCUKLAR

YASAL düzenlemelere ağırlık vererek ürün güvenliği konularında 20’ye yakın mevzuat yayımladıklarını da kaydeden Bülent Tüfenkci, piyasa gözetimi ve denetimi konularında çocuk sağlığı ve güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu, bu kapsamda Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ni güncel AB standartlarına uygun şekilde yeniden yayımladıklarını anımsattı. Kısıtlı ağır metal sayısını 8’den 19’a çıkardıklarını ve 55 alerjen kokunun oyuncaklarda kullanımına yasaklama getirdiklerini belirten Tüfenkci, 3 yaş altı oyuncaklarda kansere neden olan ‘nitrozaminler’in de yasağa dahil edildiğini söyledi. Tüfenkci, ürünlerin üzerinde bulunması gereken uyarılara da dikkat çekti.

GÜVENSİZ ÜRÜNE TOLERANS YOK

SORUMLU oldukları ürün gruplarında etkin bir denetim sistemi kurduklarını ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2011’de yüzde 38.6 olan ithal ürünlerdeki güvensizlik oranını yüzde 2 seviyelerine düşürdüklerini bildirdi. Türkiye’de tüketicinin korunmasından sorumlu otorite olarak tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi birçok ürünün güvenliğinin sağlanması için çaba gösterdiklerini belirten Tüfenkci, “Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans, anlayışı çerçevesinde tüketicileri koruyoruz” dedi.