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    Rekabet başladı! 1 TL'ye nikah

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Müftülüklere nikah yetkisi verilmesinin ardından, İzmir Güzelbahçe’de belediye sınırlarında nikah kıydırmanın bedeli 1 lira oldu. 

    Güzelbahçe Belediye Meclisi, 2018 yılı gelir tarife cetvelini belirledi. Müftülüklere nikah yetkisi kararının verilmesinin ardından Güzelbahçe Belediye Meclisi fiyat tarife cetvellerini görüşmesinde nikah tarifesi belirlendi. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Kazım Çam, verdiği önerge ile ilçe sınırlarında 85 lira olan nikah kıyma ücretini 100 liraya çıkaran komisyon kararına karşı çıktı ve bu rakamın 1 liraya indirilmesini istedi.

    Bunun üzerine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Çam’ın önerisini tek tek oyladı ve belediye meclisi oy birliğiyle nikah ücretinin 1 lira olmasını karara bağladı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Artık Güzelbahçe ilçe sınırlarında evlenmek çok kolay. İlçe sınırları içinde kıyılacak nikah ücretini 100 lira yerine 1 liraya indirdik. Sadece nikah defteri ücreti ve harcı alınacak. Ayrıca nikah salonumuzda hafta içinde 100, hafta sonunda ise 200 liraya nikah kıyılabilecek” dedi.

    Etiketler: müftü , izmir
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